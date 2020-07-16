شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية يشيد بدور أسبانيا فى احتواء تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم إلى قيادة إسبانيا فى الإشادة بالعاملين بالقطاع الطبى، حيث أشاد بالذين فقدوا حياتهم في البلاد بسبب فيروس كورونا COVID-19 ، وحيا الجهود البطولية للعاملين في مجال الصحة أثنى على استجابة الحكومة الحازمة والقوية لمواجهة انتشار الفيروس، بعد أن استطاعت السيطرة على الفيروس.

وقال الدكتور تيدروس في بيان له اليوم الخميس: "إنني أنضم إلى ملك إسبانيا، ورئيس الوزراء، وحكومة البلاد بأكملها لأشيد بالأشخاص الذين سقطوا ضحية لفيروس كورونا COVID-19 وأتقدم بأحر التعازي لأسر جميع الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب هذا الفيروس في إسبانيا وحول العالم".

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وتابع: في مرحلة ما، كانت إسبانيا من بين البلدان الأكثر تأثراً بفيروس كورونا COVID-19 في ذروة تفشي المرض، تم الإبلاغ عما يقرب من 10آلاف حالة جديدة في يوم واحد في إسبانيا، منذ ذلك الحين، تمكنت الجهود المكثفة، بقيادة المراقبة القوية، والاختبار وتتبع الاتصال والعلاج والعزل، من قمع الانتقال.

وأضاف: هذا التحول يرجع إلى القيادة التي أظهرتها إسبانيا والتصميم القوي الذي أظهره الجمهور الإسباني للالتزام بالقيود الصارمة، بما في ذلك عمليات الإغلاق، والتباعد الاجتماعى، وغير ذلك من الإجراءات الحاسمة لاحتواء انتقال عدوى فيروس كورونا، لقد غيرت هذه الجهود مجتمعة مسار تفشي البلاد بنجاح.

وتابع: أظهرت إسبانيا أنه من خلال القيادة والعمل السياسيين، بدعم من دعم المجتمع، يمكن التحكم في فيروس كورونا COVID-19 ، بغض النظر عن المرحلة التي ينتقل فيها الفيروس في بلد ما مضيفا:" بينما شهدنا قمع الفيروس في جميع أنحاء إسبانيا، فإنني أؤيد التزام السلطات الإسبانية باليقظة في مواجهة التهديد المستمر الذي يشكله فيروس كورونا COVID-19".