شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس كورونا.. فيروس مونو يصيبك بسبب عادة التقبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس مونو أو ما يعرف باسم "مرض التقبيل" من الفيروسات التي تنقلها عادة التقبيل الخاطئة، حيث ينتقل هذا الفيروس من خلال اللعاب أو قطرات الجهاز التنفسي، ويظل الفيروس غير نشط للعديد من الأشخاص في الغالب، ولن تظهر عليهم ومع ذلك، فإن 25 ٪ على الأقل من الشباب الذين يصابون يظهر عليهم أعراض أحادية.

وبمجرد إصابتك بفيروس mono، من غير المحتمل للغاية أن تصاب به مرة أخرى بعد شهور أو حتى سنوات، حيث يبقى في الحلق وخلايا الدم لبقية حياتك - ولكنه غالبًا ما يكون كامنًا أو غير نشط.ينتج جهازك المناعي أجسامًا مضادة في دمك تحميك من تكرار الإصابة بالفيروس.

وقال ديميتار مارينوف، أستاذ مساعد في قسم النظافة وعلم الأوبئة في جامعة الطب في فارنا، بلغاريا: "سوف يمنحك هذا مناعة دائمة من الإصابة بالفيروس مرة أخرى هذا هو السبب في أنك لا تستطيع الإصابة به مرتين."

ومع ذلك ، قد يتم إعادة تنشيط بشكل دوري في جسمك، مما يؤدي إلى مستويات أعلى من الفيروس في اللعاب، وحتى في حالة إعادة تنشيط الفيروس ، فعادة ما لا توجد أعراض في الأشخاص الأصحاء.

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ومع ذلك ، ربما لا يزال بإمكانك نشر الفيروس للآخرين ، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ أن أصبت لأول مرة ، لهذا السبب يمكن أن يكون الفيروس معدياً لفترة طويلة بعد ظهور الأعراض.

من المرجح أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي على فيروس مونو مرتين وهذا يشمل: الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتصلب المتعدد أو التهاب المفاصل الروماتويدي والأشخاص الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة ومرضى السرطان ومرضى الإيدز.