شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يشخص الطبيب فقر الدم المنجلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض الخلايا المنجلية هو اضطراب وراثي في ​​الدم لا تكون فيه خلايا الدم الحمراء مستديرة، بل تكون منحنية تحجب خلايا الدم الحمراء المنحنية الأوعية الدموية الصغيرة، بحيث لا يمكن للدم أن يتحرك كما ينبغي، مما قد يؤدي إلى الألم وتلف الأعضاء، من خلال اطمن على نفسك نتعرف على كيف يشخص الطبيب فقر الدم المنجلى، بحسب موقعي "kids health" ومايو كلينيك.

تشخيص فقر الدم المنجلي

عادة لا تسبب سمات الخلايا المنجلية أعراضًا، كما أن كثير من الناس لديهم الجين ولا يعرفون ذلك لكن يمكن للأطباء إجراء فحص دم بسيط (عادة من وخز الإصبع) لمعرفة ما إذا كان شخص ما يعاني من سمة الخلية المنجلية.

عادةً ما تخضع النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة لفحص الدم لجين الخلية المنجلية أثناء الرعاية الروتينية.

كما يمكن تشخيص مرض الخلية المنجلية في الأجِنَّة في رحم الأم عن طريق جمع عينة من السائل المحيط بالجنين في رحم الأم إذا كان الأب والأم مُصابين بفقر الدم المنجلي.

ما هي سمة الخلية المنجلية؟

إذا ورث أحد الأشخاص جينًا واحدًا للخلايا المنجلية، فسيكون لديه سمة الخلية المنجلية.

وإذا ورث أحد الأشخاص جينين منجليين ، فإنه يصاب بمرض فقر الدم المنجلي ويحتاج الأشخاص المصابون بمرض الخلايا المنجلية إلى رعاية طبية مدى الحياة.

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هل يمكن لشخص مصاب بفقر الدم المنجلي أن يكون له طفل مصاب بالمرض؟

شخص لديه سمة الخلية المنجلية لديه جين واحد لمرض الخلايا المنجلية وجين طبيعي واحد إذا كان هذا الشخص لديه طفل ، فإن الطفل لديه فرصة بنسبة 50 ٪ لوراثة جين الخلية المنجلية.

إذا كان كلا الوالدين يعاني من سمة الخلية المنجلية، فيمكن أن يرث طفلهما:

-جين الخلية المنجلية من كلا الوالدين ولديهم مرض الخلايا المنجلية

-سمة الخلية المنجلية من أحد الوالدين وجين طبيعي من الآخر ولها سمة الخلية المنجلية

-الجين الطبيعي من كلا الوالدين وليس لديهم سمة الخلايا المنجلية أو مرض الخلايا المنجلية

-يجب أن تتحدث العائلات التي لها سمة الخلية المنجلية مع استشاري وراثة لفهم خطر الإصابة بأمراض الخلايا المنجلية واضطرابات الدم الأخرى.