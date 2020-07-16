شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول الأمراض المعدية بأمريكا: وباء كورونا قد يصل لمستوى الأنفلونزا الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنتوني فوسي كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، إنه لا يمكن إنكار حقيقة أن وباء فيروس كورونا يمكن أن يصل إلى مستوى الإنفلونزا الإسبانية، التي قتلت ملايين الأشخاص حول العالم بين عام 1918 و 1920 وفقا لتقرير لصحيفة نيوزويك الأمريكية.

حيث كانت الإنفلونزا الإسبانية الناجمة عن سلالة من الإنفلونزا القاتلة بشكل غير معتاد أشد جائحة في التاريخ الحديث، حيث أصابت ما يقدر بنحو 500 مليون شخص، والتي كانت تمثل حوالي ثلث سكان العالم في ذلك الوقت.

وأوضح فوسي، الذي يرأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، خلال ندوة عبر الإنترنت لمبادرة الصحة العالمية بجامعة جورجتاون إمكانية الاقتراب من ذلك بجدية قائلا " إذا نظرت إلى حجم وباء عام 1918 حيث مات من 50 إلى 75 إلى 100 مليون شخص على مستوى العالم ، فقد كانت أم جميع الأوبئة والتاريخية حقًا آمل ألا نقترب من ذلك مع فيروس كورونا.

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فهناك أكثر من 13.3 مليون حالة مؤكدة من فيروس كورونا خلال الوباء الحالي ، وأكثر من 578ألف حالة وفاة مسجلة ، وفقًا لمركز موارد جامعة جونز هوبكنز، الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم مع أكثر من 3.4 مليون حالة مؤكدة وأكثر من 136ألف حالة وفاة. وتتزايد الحالات الآن في 37 ولاية مع وجود حالات عديدة في جنوب وجنوب غرب البلاد تشهد زيادة كبيرة في حالات العدوى ، بما في ذلك كاليفورنيا وفلوريدا وأريزونا وتكساس.

وأوضح فوسي أنهم يرون أعداداً قياسية من الحالات ، والأكثر إثارة للاهتمام بين الشباب، وأشار خبير الأمراض المعدية أن الوضع في الولايات المتحدة خطير ولا أحد يعلم ما هي نهاية الموقف الحالي، وعلى الرغم من شدة الوباء ، أوضح خبير الأمراض المعدية في تصريحات سابقى إنه متفائل بحذر بشأن تطعيم لقاح COVID-19 مع مستوى معين من الفعالية يمكن تطويره بحلول نهاية العام أو بداية العام المقبل.

تقوم المجموعات العلمية في جميع أنحاء العالم حاليًا بالتحقيق في حوالي 160 مرشحًا للقاحات ، مع اختبار حوالي 20 بالفعل على البشر.