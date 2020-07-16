شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمراض معدية بأمريكا: نتوقع تلقى لقاح كورونا الأمريكى نهاية العام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع الدكتور أنتوني فوسي، الخبير الأمريكي الرائد في الأمراض المعدية، أن الولايات المتحدة هدفها هو تلقى لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية العام، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف فوسي لرويترز "رغم عدم وجود ضمانات" أشعر بالرضا عن الجدول الزمني المتوقع للقاح، وتأتي تعليقاته في أعقاب بيانات واعدة في مرحلة مبكرة عن لقاح فيروسات التاجية في شركة Moderna، صدرت يوم الثلاثاء، والذي تم تطويره من قبل العلماء في المعهد الوطني للحساسية، والأمراض المعدية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت رويترز، يرى العديد من الخبراء أن اللقاح الآمن والفعال هو السبيل الوحيد للخروج من الوباء الذي أصاب الملايين، وقتل أكثر من 575 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وأضاف فوسي، إن نتائج مودرنا كانت واعدة بشكل خاص لأن اللقاح بدا وكأنه يقدم نوع الحماية الظاهرة في العدوى الطبيعية.

وقال، "إن أحد الأشياء التي تأمل فيها هو أن يحث اللقاح على استجابة مناعية مماثلة للعدوى الطبيعية، لأنه نظريًا، أفضل لقاح يمكن أن تحصل عليه على الإطلاق هو العدوى الطبيعية، مضيفا أن مرشح Moderna ، الذي من المقرر أن يدخل المرحلة الأخيرة من الاختبار في 27 يوليو، هو مجرد واحد من أكثر من 100 لقاح قيد التطوير على مستوى العالم، ولكن واحد فقط من عدد قليل من المتنافسين الذين حصلوا على ملايين الدولارات من دعم عملية التسجيل السريع"Warp Speed ​​"،ويهدف برنامج البيت الأبيض إلى تقديم أكثر من 300 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا COVID-19 الآمن والفعال بحلول شهر يناير.

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تعرض فوسي، الذي أصبح شخصية مشهورة وموثوق بها خلال تفشي فيروس كورونا التاجي، لانتقادات من الرئيس دونالد ترامب وبعض حلفائه الجمهوريين حيث حذر فوسي من إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في وقت قريب جدًا.

سباق اللقاحات..

مع بدء الولايات الأمريكية، في إعادة فتح الأعمال وارتفعت عدوى فيروس كورونا التاجي، وجه بعض مسؤولي البيت الأبيض أصابع الاتهام إلى الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي.

لم يتأثر فوسى باحتمال أن تتمكن الصين من عبور خط النهاية أولاً، على الرغم من أنه قال إنه يأمل في نجاح الصين، مضيفا حتى إذا نجح اللقاح في إثارة استجابة مناعية، فإنه لا يزال من غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الحماية، مشيرا إلى أن هذه أسئلة ليس لديها إجابات في الوقت الحالي، لأننا لم نبدأ سوى من 6 أشهر على تفشي فيروس كورونا، وقال إن الأمر قد يستغرق عامًا قبل الرد على هذا السؤال.