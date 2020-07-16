شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. إهمال التطعيمات بسبب كورونا ينذر بكارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، اليوم من انخفاض مثير للقلق في عدد الأطفال الذين يتلقون لقاحات منقذة للحياة في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى اضطرابات في تقديم خدمات التحصين واستيعابها بسبب جائحة فيروس كورونا .

ووفقًا لبيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف، فإن هذه الاضطرابات تهدد بعكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس للوصول إلى المزيد من الأطفال والمراهقين بمجموعة أوسع من اللقاحات، والتي أعاقتها بالفعل عقد من التغطية المتوقفة.

وقالت المنظمة في بيان لها، تظهر أحدث البيانات حول تقديرات تغطية اللقاحات من منظمة الصحة العالمية واليونيسف، لعام 2019 إن التحسينات مثل توسيع لقاح فيروس الورم الحليمي البشري إلى 106 دولة وحماية أكبر للأطفال ضد المزيد من الأمراض في خطر السقوط، على سبيل المثال، تشير البيانات الأولية للأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 إلى انخفاض كبير في عدد الأطفال الذين أكملوا 3 جرعات من اللقاح ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (DTP3) ، موضحة أن هذه هي المرة الأولى منذ 28 عامًا التي يمكن للعالم أن يشهد فيها انخفاضًا في تغطية لقاح "DTP3 ".

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من جانبه، قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، "إن اللقاحات هي واحدة من أقوى الأدوات في تاريخ الصحة العامة، ويتم تلقيح المزيد من الأطفال الآن أكثر من أي وقت مضى، لكن الوباء عرض هذه المكاسب للخطر، يمكن أن تكون المعاناة والموت اللذين يمكن تفاديهما بسبب فقدان الأطفال للتحصين الروتيني أكبر بكثير من فيروس كورونا COVID-19 نفسه، ولكن لا يجب أن تكون على هذا النحو. يمكن توصيل اللقاحات بأمان حتى أثناء الوباء، ونحن ندعو البلدان إلى ضمان استمرار هذه البرامج الأساسية المنقذة للحياة ".

وأشارت المنظمة الى أنه بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19، كانت هناك 30 حملة تطعيم ضد الحصبة على الأقل معرضة لخطر الإلغاء، مما قد يؤدي إلى المزيد من تفشي المرض في عام 2020 وما بعده، وفقًا لمسح جديد أجرته اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، تم إجراؤه بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكى، ومعهد سابين للقاحات، ومدرسة جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة.

وأضافت، أبلغت ثلاثة أرباع الدول الـ 82 التي ردت عن اضطرابات ذات صلة بفيروس كورونا COVID-19 في برامج التحصين الخاصة بهم اعتبارًا من مايو 2020. تختلف أسباب انقطاع الخدمات، حتى عندما يتم تقديم الخدمات، فإن الناس إما غير قادرين على الوصول إليها بسبب الإحجام عن مغادرة المنزل، أو انقطاع النقل، أو الصعوبات الاقتصادية، أو القيود المفروضة على الحركة، أو الخوف من التعرض للأشخاص الذين يعانون من COVID-19. فيروس كورونا، كما أن العديد من العاملين الصحيين غير متاحين بسبب القيود المفروضة على السفر أو إعادة الانتشار في واجبات الاستجابة لفيروس كورونا COVID وكذلك نقص المعدات الوقائية.

قالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف: "لقد جعل فيروس كورونا COVID-19 من التطعيم الروتيني تحديًا شاقًا، يجب أن نمنع المزيد من التدهور في تغطية اللقاحات، وأن نستأنف برامج التطعيم على وجه السرعة قبل أن تهدد حياة الأطفال أمراض أخرى، لا يمكننا مبادلة أزمة صحية بأخرى.