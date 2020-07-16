شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أدوية الكوليسترول "الستاتين" تمنع كورونا من دخول خلايا الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة جديدة أن العقاقير المخفضة للكوليسترول "أدوية الستاتين" تساعد في تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا وقد يكون لها تأثير مفيد في منع الفيروس من دخول الخلايا البشرية واقتحامها، وبالتالي فهي قد تساعد في منع العدوى بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال" .

ما هي أدوية الستاتين؟

توصف أدوية الستاتين بشكل شائع لتقليل مستويات الكوليسترول والالتهاب لدى الأفراد الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم، السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك أمراض نقص تروية القلب والسكتة الدماغية.

يحصل على هذه الأدوية حوالي 26 ٪ من الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا وما يصل إلى 40 ٪ من جميع مرضى السكري من النوع الثاني في ألمانيا وبالتالي ، فإن نسبة كبيرة من كبار السن يأخذونها.

وهؤلاء الأشخاص أيضاً هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا وتطوير مضاعفات شديدة بعد التعرض للفيروس.

أدوية الستاتين وفيروس كورونا

اقترحت الدراسة أن مرضى COVID-19 الذين يتناولون بالفعل العقاقير المخفضة للكوليسترول أفضل حالًا من الناحية السريرية من غيرهم.

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تعمل الستاتينات عن طريق تثبيط نشاط إنزيم HMG-CoA ، وهو مكون حاسم في مسار التخليق الحيوي للكوليسترول.ومن المعروف أن كورونا يعتمد بشكل كبير على غشاءه السليم، مع المجالات الدقيقة الكوليسترول، للربط بكفاءة مع مستقبل الخلية المضيفة، الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) للدخول إلى الخلايا.

وتهدف الدراسة الحالية إلى فحص تأثير العقاقير المخفضة للكوليسترول على نتائج COVID-19 وكذلك تحديد تأثيرها على دخول وتكرار الفيروس.

واستخدم الباحثون هنا مزارع الخلايا وفيروس التهاب الفم الحويصلي الكاذب (VSV)، لفحص كيفية اختلاف عدوى الفيروس بعد التعرض للستاتين.

ووجد الباحثون أن فيروس كورونا أظهر انخفاضًا في العدوى من تركيز الستاتين، حيث كان الدواء قادرًا على تقليل العدوى بطريقة تعتمد على الجرعة، وفي جميع الجرعات التي تم اختبارها ، ساعد الدواء على بقاء 80 ٪ أو أكثر من الخلايا قابلة للحياة.