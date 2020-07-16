شكرا لقرائتكم خبر عن علاج جديد مسئول عن نقل هرمون الدوبامين للدماغ يحسن من مضاعفات الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت دراسة بحثية مدعومة من مؤسسة اكتشاف الأدوية لمرض الزهايمر ونشرت في JAMA Network Open أول دليل على أن الروتيجوتين، وهو دواء يعمل على نقل الدوبامين في الدماغ ، يحسن الوظيفة الإدراكية لدى المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر الخفيف إلى المعتدل.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience في حين أن الروتيجوتين لم يظهر تأثيرًا كبيرًا على وظائف الذاكرة، فإن الدواء يحسن الوظيفة التنفيذية للفص الجبهي وقدرة المرضى على أداء أنشطة الحياة اليومية.

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قال هوارد فيليت المدير التنفيذي المؤسس في مؤسسة اكتشاف الادوية لمرض الزهايمر والمدير التنفيذي للعلوم: "المرضى الذين عولجوا بالروتيجوتين في هذه الدراسة لديهم بعض التحسينات العملية التي تعتبر مهمة للغاية للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر".

ووفقا للتجربة السريرية التي قام بها الباحثون في جامعة تور فيرغاتا في روماب، ساعد هذا العلاج على تحسين الوظيفة التنفيذية ، والتي تساعد المرضى في المهام المعرفية الرئيسية ، مثل التفكير ، والحكم ، والذاكرة العاملة ، والتوجيه، كما حسن من قدرتهم على إتمام الأنشطة اليومية الروتينية مثل التسوق والتخطيط وحتى الاستحمام وإطعام أنفسهم ، مما يعني الحفاظ على استقلاليتهم لفترة أطول وتقليل العبء على مقدمي الرعاية.