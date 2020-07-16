شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لموظفي العمل المكتبي.. تجنبكم «آلام العظام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: يحذر الأطباء من خطورة الجلوس على المكاتب لفترات طويلة بسبب تأثير ذلك على العظام والصحة بصفة عامة. وقالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن موظفي العمل المكتبي أكثر عُرضة للإصابة بما يعرف بمتلازمة النفق الرسغي، التي تحدث بسبب تضيق العصب في معصم اليد. Advertisements وأشارت الرابطة إلى أن أعراض المتلازمة تتمثل في الشعور بوخز أو خدر في الأصابع، خاصة الإبهام والسبابة والوسطى، وغالبا ما تظهر الآلام ليلاً. وفي وقت لاحق يمكن أن يمتد الألم ليشمل الساعد وصولا إلى منطقة الكتف ومؤخرة العنق. ولتجنب هذه المتاعب ينبغي أخذ فترات راحة منتظمة وتجنب التحميل الخاطىء المستديم، مع مراعاة استخدام لوحة مفاتيح وفأرة تتمتعان بتصميم صحي لراحة الجسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصائح مهمة لموظفي العمل المكتبي.. تجنبكم «آلام العظام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.