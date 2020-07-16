سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 16 يوليو 2020

الخليج 365الخميس 2020/7/16 10:53 ص بتوقيت أبوظبي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.
ونقلت وسائل إعلام سودانية سعر الدولار في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) عند مستوى 144 جنيها سودانيا.
ويعاني السودان من ارتفاع طارئ في معدلات التضخم الذي بلغ 136.36% في يونيو/حزيران الماضي من 114.23% في مايو/ أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.
وارتفع التضخم في السودان في الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكي.
ويدفع تراجع الجنيه التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد على الواردات.
سعر اليورو والإسترليني
سجل سعر اليورو الأوروبي مع بداية تداولات اليوم 164.16 جنيه في السوق الموازية، فيما جاء سعره في بنك السودان المركزي عند مستوى 62.67 جنيه للشراء، و62.98 جنيه للبيع.
وزاد سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية بواقع جنيه سوداني واحد، ليسجل 180 جنيها، وفيما يتعلق بالسعر الرسمي جاء 69.16 جنيه للشراء، و69.51 جنيه للبيع.
سعر الريال والدرهم والدينار
وسجل سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية الموازية سعر 38.40 جنيه، بينما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية الموازية، ليسجل 39.45 جنيها، وجاء السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه للبيع.
وعن سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية (السوداء) فسجل 266 جنيها، فيما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 178.62 جنيه للشراء، و179.52 جنيه للبيع.
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