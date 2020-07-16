صفات الزوج الإنطوائي وكيفية التعامل معه لعدم الشعور بالغربة

صفات الزوج الإنطوائي، أن يكون الزوج انطوائيا ليس أمر يسير على الزوجة التي قد تشعر أحيانا بالغربة في الحياة معه، وكأنها وحيدة وذلك بسبب صفاته وطبعه الإنطوائي الذي يغلب عليه، فما هي صفات الزوج الإنطوائي وما هي كيفية التعامل معه.

صفات الزوج الإنطوائي تتطلب أن تغمره الزوجة بالعطف والحب والحنان، ووفقا لما قالته داليا شيحة مستشارة زوجية وأسرية بدبي، أن الزوج الإنطوائي له صفات معينة تتمكن منه وتسيطر عليه مثل أنه قليل التفاعل مع الآخرين بما في ذلك المحيط العائلي ومع زوجته.

كثير الصمت، فهو لا يتكلم كثيرًا مستمع جيد للآخرين على الرغم من قلة كلامه، متقن أكثر للغة الأفعال، فهو يفكر بعمق ويكتفي بالأفعال،يميل إلى العزلة والوحدة كثيرا، ليس له صداقات كثير، عاشق للهدوء، لا يجيد الفضفضة ولا يعبر عن مشاعره.

صفات الزوج الإنطوائي قليل الكلام كثير الأفعال ولذلك يجب أن تهتم الزوجة به كثيرا

كيفية التعامل مع الزوج الإنطوائي

أكدت شيحة على أن التعامل مع الزوج الإنطوائي يتطلب حكمة ورزانة الزوجة، ذلك لأن إنطوائية الزوج تجعله قليل الكلام، وبالتالي فهو لا يبوح بما يشعر به سواء إيجابا أو سلبا الأمر الذي يضع على كاهله ثقل كبير جدا، ولذا يتعين على الزوجة أن تحاول مساعدته على الفضفضة معها بلطف وأن تكون دائما الأقرب له، وأن تكون مستعدة دائما للتواصل معه بما يناسب شخصيته الإنطوائية و بالطرق المحببة لديه.

صفات الزوج الإنطوائي ليست كلها سلبية فهنا إيجابيات يجب أن تتمتع بها الزوجة

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كما قالت شيحة أنه يجب على الزوجة أن تفهم إحتياجات زوجها الإنطوائي خاصة وأنه يحتاج للعطف والحب والحنان والإحتواء ربما أكثر من غيره من الأزواج الغير إنطوائيين، لأنه لا يملك القدرة على التعبير عن ما بداخله ولن يخبرها بما يريده، لذا عليها أن تكون قريبة منه بالدرجة التي تمكنها من فهم ما يريده دون أن يتكلم، وأن تغدق عليه من الحب والعطف والحنان دون أن يطلب حتى تشعره بالدفء وليكون سعيدا معها و مكتفيا بها.

وقالت شيحة أيضا، أن صفات الزوج الإنظوائي ليست كلها مرهقة للزوجة، فهناك صفة فيه تتمنى كل زوجة أن تجدها في زوجها وهي أنه متقن للإنصات للآخر ومستمع جيد، ولذلك على الزوجة أن تمدح زوجها الإنطوائي لصفاته الجميلة وأن تعزز ثقته في نفسه، وأن تسلط الضوء على مزاياه العديدة فعلى الرغم من قلة كلامه وإنطوائيته إلا أن له طريقة في التعبير وهي الأفعال، ولذلك يجب على الزوجة أن تتمتع بمزاياه وأن تساعده كي يتغلب على سلبيات إنطوائيته.

صفات الزوج الإنطوائي تحتم على الزوجة أن تتعامل معه بحكمة وأن تتقرب منه أكثر

وعلى الزوجة أن لا تعتمد على الزوج الإنطوائي في فهم ما تريده منه بل عليها أن تعبر عن احتياجاتها العاطفية والحميمية بالحديث معه بلطف و دفء و سيساعدها في ذلك التقرب منه أكثر وأكثر وأن تكون له كل شيء، الزوجة والحبيبة والصديقة لتتمتع بمشاركة الحياة الزوجية معه، وعليها أيضا أن تنظر إلى مميزاته وتتجاهل عيوبه لأن تلك هي المعادلة الرابحة لها

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