أشهر 5 زيوت طبيعية لتكبير الثدي

العديد من النساء يرغبن في الحصول على ثديين كبيرين لكنهن يترددن في الخضوع لعملية تجميليّة لسبب أو لآخر. لكن من قال أن ما من طريقة أخرى لتكبير الثديين؟

بامكانكِ الحصول على نتيجة مرضية وبطريقة طبيعيّة في المنزل من خلال ممارسة تمارين اليوغا الخاصة بتكبير الثدي، أو حتّى من خلال تدليك منطقة الصدر بزيوت طبيعية. هي غنيّة بالفيتامينات التي تساعد على تكبير الثدي من دون معاناة، كما أنّها تمنع الترهّل وظهور التشققات.

يقدم إليك في ما يلي أفضل 5 زيوت طبيعية يمكنكِ استخدامها بشكلٍ منتظم لتدليك منطقة الصدر وتكبير الثديين.

بالطبع النتيجة لن تكون مماثلة لعمليّة تكبير الثدي وقد تستغرق بعض الوقت، لكن تحلّي بالصبر وستحصلين على ثديين أكبر مع المواطبة.

زيت اللوز:

هو من أفضل الزيوت التي إذا استخدمتِها باستمرار تزيد من حجم ثدييكِ بطريقةٍ طبيعيّة. قومي بفرك هذا الزيت بين يديكِ ثمّ دلّكي ثدييكِ بحركاتٍ دائريّة لحوالي الـ5 دقائق. ستلاحظين الفرق بعد 8 إلى 10 أسابيع.

زيت الجوجوبا:

يحتوي هذا الزيت على فيتامينات عديدة مثل الفيتامين A والفيتامين B والفيتامين Dوالفيتامين E والأوميغا 9 التي تساعد على تكبير حجم الثديين بطريقة طبيعيّة ومنع الترهّلات والتشقّقات من الظهور في هذه المنطقة. استعيني به لتدليك ثدييكِ كلّ يوم معتمدةً حركات دائريّة.

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زيت الحلبة:

يحتوي على الإستروجين الذي يساعد في تحفيز هرمون البرولاكتين الذي يكبّر الصدر. لتكبير الثديين وشدّهما استخدمي زيت الحلبة 3 مرّات في اليوم على فترة أسابيع حتّى تبدئي بملاحظة النتيجة. يمكنكِ أيضاً مزجه مع زيت الصويا وتدليك منطقة الديكولتيه بهذا المزيج.

زيت بذور الكتّان:

هذه البذور لها فوائد عديدة على الرشاقة، إضغطي هنا لتكتشفيها، لكن الزيت المستخرج منها له قدرة أيضاً على تكبير الصدر بطريقة طبيعيّة. بعد الاستحمام، دلّكي الثديين بهذا الزيت بطريقة دائريّة لتحفيز الدورة الدمويّة وكرّري هذه الخطوة يوميّاً. ستلاحظين الفرق بعد فترة كبيرة.

زيت الزيتون:

هذا الزيت غنيّ بالمواد المضادة للأكسدة والأحماض الدهنيّة ما يجعل منه مثاليّاً لمحاربة الترهّل وتكبير الثديين بطريقة طبيعيّة. هو يساعد أيضاً على تنعيم البشرة في هذه المنطقة وتوحيد لونها، شرط أن تستخدميه بشكلٍ منتظم. ضعي القليل من زيت الزيتون على الثدي ودلّكيه حتى تتولّد الحرارة، ثمّ قومي بتدليك الثدي بحركة تصاعديّة بلطف لمدّة 15 دقيقة لزيادة تدفق الدمّ. اتّبعي هذا العلاج 4 أو 5 مرّات في الأسبوع.

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