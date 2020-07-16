نقدم لك جولة فى منزل أكبر عائلة بريطانية يحتوى على سينما خارجية

القاهرة - لايف ستايل
الطبيعى أن تكون الحياة بها قدر من الفوضوية، عندما تعيش فى منزل أكبر عائلة فى بريطانيا، إذ لدى سو ونويل رادفورد، من موريكامب لانكشاير 22 طفلاً، وهى أكبر عائلة في بريطانيا.
المنزل مكون من أربعة طوابق، ويتشارك العديد من الأطفال فى الغرف معًا، حيث لدى الآباء، الذين يدعمون أنفسهم بمخبز، حاليًا 19 من أطفالهم يعيشون تحت سقف منزلهم، وهو ما لم يكن سهلاً أثناء الإغلاق، وفقا لموقع "ذا صن".
يضم المنزل ميلى، البالغة من العمر 18 عامًا، وهي حامل حاليًا وتتوقع ولادة طفلها الأول في سبتمبر، والأطفال الآخرين الذين يعيشون في المنزل هم كلوي، 24 سنة؛ جاك، 22، دانيال، 20 عاما، لوقا، 19، كاتي، 17 عاما، جيمس، 16 عاما، إيلي، 15 سنة، إيمي، 14 سنة، جوش، 12 عاما، ماكس، 11 عاما، تيلى، 10 سنوات، أوسكار ، ثمانية ؛ كاسبر ، سبعة ؛ هالي ، أربعة ؛ فويب ، ثلاثة ؛ أرشي ، اثنان ، بوني ، عام واحد، والطفلة هايدي.
الطفلة الصغيرة هايدى، ولدت أثناء الإغلاق في 3 أبريل، وفي الوقت نفسه، غادر ابنهما الأكبر كريس، 30 عامًا، وصوفي 26، خارج العش، ليعيشان بشكل منفرد، على الرغم من ظهوره بشكل متكرر في مقاطع فيديو وصور العائلة
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