تعرف على المخاطر الصحية لـ "غثيان الصباح" للنساء الحوامل

غثيان الصباح هو عبارة عن دوار وقيء يحدُثان أثناء الحمل وبالرغم من تَسميته، فإنه يمكن لغثيان الصباح أن يحدُث في أي وقت خلال الليل أو النهار، وفقا لموقع mayoclinic، العديد من النساء الحوامل يعانين من غثيان الصباح، وخصوصًا خلال الثلث الأول من الحمل ولكن هناكَ بعض النساء يعانين من غثيان الصباح طوال فترة الحمل.

وتشمل خيارات العلاج: العديد من العلاجات المنزلية المتنوعة، مثل أكل وجبات صغيرة خلال اليوم واحتساء الزنجبيل، أو تناوُل الأدوية من دون وصفة طبية لتخفيف الدوار والغثيان.

لغثيان الخفيف والقيء المرتبطان بالحمل لن يسبِّبا أي مضاعفات لطفلك وإذا تُرك الأمر بدون علاج، يمكن للغثيان والتقيؤ الشديدين أن يتسبَّبا في جفاف.

ونقص كمية التبول، واحتياج للإقامة في المستشفى وأُجري بحث عمَّا إذا كان فرط القيء الحملي يسبِّب نقص اكتساب الوزن لجنينك خلال فترة الحمل وأثبت البحث أنه يؤثر على وزن الجنين .

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