روان بن حسين تكشف عن السبب الحقيقى لطلاقها من رجل الأعمال الليبى محمد يوسف

كشفت الكويتية روان بن حسين، عن السبب الحقيقى لطلاقها من رجل الأعمال الليبى محمد يوسف المقريف، مشيرة إلى أنه كان السبب فى إصابتها بفيروس الورم الحليمى البشرى Hpv 16 بسبب خيانته المتكررة وعلاقته الجنسية المتعددة بفتيات الليل.

وعبر ستوى حسابها الخاص على انستجرام، روت روان قائلة: "الجميع تفاجأ بخبر زواجى من محمد يوسف المقريف، الذى هو حاليا زوجى وأبو ابنتى، الكل كان مصدومًا، واليوم سأوضح كل شيء وسأحكى بدون أى حواجز، وأتمنى من جمهورى وخصوصا من هم فى منطقة الشرق الأوسط، أن يتفهمونى لأنهم مازالوا يتبعون أسوأ العادات والتقاليد".

وتابعت روان: "على الرغم من ذلك كنت أحاول إصلاح كل شيء وإنقاذ علاقتنا بشتى الطرق من أجل طفلتنا ولأننى كنت أحبه، نعم كنت أحبه، ستقولون أننى أعانى من متلازمة ستوكهولم، ولكن لا يهم لأننى بالفعل كنت أحب معذبى"، موضحة: "السبب الثانى لبقائى فى هذه العلاقة المؤذية هى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، كنت خائفة للغاية من كلام الناس واتهاماتهم لى والشائعات التى ستروج عند خبر طلاقى، لذلك ضحيت بسلامتى من أجل تجنب كلام الناس".

وفجرت روان، مفاجأة، قائلة: "اليوم أقولها بكل فخر وشجاعة، أعلن طلاقى من زوجى، الذى نقل لى عدوى فيروس الورم الحليمى HPV 16 بسبب علاقاته المتعددة والعشوائية، إذا كان تصرفى هذا سيقلل من شأنى، فليكن لم أعد أكترث وأهتم، أنا سعيدة ومتحمسة لبداية فصل جديد من حياتى".

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وقدمت روان، نصيحة للفتيات: "إياك والاستمرار فى علاقة مضرة لك، نفسيا أو جسديا، إياك والمساومة على سلامتك لأجل ما تظنينه حبا أو لأجل الأطفال، أنا واثقة أن ابنتى ستكون سعيدة جدا بعيدا عن الأب الذى لم يقف بجانبها يوما، وسأحبها حبا يغنيها عن أى حب فى العالم، أنا لم أراها منذ شهر وأحاول أن أحضر لها جواز سفر لتعود إلى أحضانى"، مختتمة: "اللهم لك الحمد ولا اعتراض على قضاء الله وقدره

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