كل ما عليكِ معرفته عن استخدامات ماء الاكسجين الجمالية

ماء الاكسجين هو واحد من المواد التي يمكنكِ الاستفادة منها في عدّة أمور. من هنا، بعد أن تتعرفي أكثر عليه وعلى استخداماته فقد لا تستغني عنه في روتينك الجمالي، لأنه يتمتّع بعدّة فوائد للبشرة كذلك يمكنكِ اللجوء إليه لتفتيح الشعر. بالإضاًفة إلى ذلك، فاستخداماته لا تقتصر على ذلك فقط، إنما تتعادّاه ليصبح رفيقكِ في أمور قد لا تخطر في بالكِ من قبل والتي ستجدينها في هذا المقال. لذلك، تابعي قراءة السطور التالية، حيث ستجدين كل ما عليكِ معرفته عن ماء الاكسجين للبشرة، الشعر وغيره.

ما هو ماء الاكسجين؟

ماء الاكسجين يشبه المياه بسيولته ولونه الشفّاف، لكنه مختلف في تركيبته، فهو يعتبر من المواد المؤكسدة ويسمّى أيضاً ببيروكسيد الهيدروجين. ماء الاكسجين يستخدّم عادةً لتطهير الجروح وتفتيح لون الشعر، كما أنه يساعد على حل العديد من المشاكل التي قد تعاني منها البشرة. بالإضافة إلى ذلك، فيمكنكِ استخدامه في عدّة أمور خاصةً وأنه يعمل على التخلّص من الجراثيم، والتي سنطلعكِ عليها في ما يلي.

1- ماء الاكسجين يعالج حبوب الوجه

يمكنكِ استخدام ماء الاكسيجين في علاج البثور وحب الشباب، خاصةً وأنه يعمل على تنظيف البشرة وتطهيرها.

كل ما عليكِ فعله هو وضع القليل من ماء الاكسجين على قطنة، وطبّقيها على حبوب الوجه. بالإضافة إلى ذلكِ يمكنكِ تطبيق مياه الاكسجين بالطريقة نفسها على منطقة التي تتعرّض دائماً لظهور البثور، لأن هذا الأمر يساعد على قتل البكتيريا وبالتالي يمنع ظهور الحبوب من جديد.

2- ماء الاكسجين يبيّض الأسنان

بسبب احتواء ماء الاكسجين على مواد مؤكسدة، فهو قادر إذاً على تبييض الأسنان وإزالة التصبغات عنها. بالإضافة إلى ذلك فهو يقتل الجراثيم الموجودة في الفم وتقلل من التهاب اللثة.

طريقة استخدامه لتبييض الأسنان بسيطة، حيث يمكنكِ أن تتمضمضي بماء الاكسجين لمدة تتراوح بين 30 و60 ثانية.

3- ماء الاكسجين يبيّض الاظافر



المواد المؤكسدة التي يحتوي عليها ماء الاكسجين، يجعله يعمل أيضاً على تبييض الاظافر وإزالة الاصفرار عنها.

قومي بمزج ملعقة كبيرة من ماء الاكسجين مع 4\1 ليتر من الماء الساخن (لا يجب أن يكون الماء مغلي). بعدها قومي بنقع أظافركِ ف الخليط لمدّة 10 دقائق. كرّري هذه الخطوة عدة مرّات في الأسبوع الواحد لتتخلّصي من اللّون الأصفر الناتج عن طلاء الأظافر الدائم.

4- ماء الاكسجين يزيل رائحة العرق

كما سبق وتحدثنا عن قدرة ماء الاكسجين في التخلص من الجراثيم، من هنا فهو يخلّصكِ أيضاً من رائحة الجسم الكريهة الناتجة عن تراكم هذه الجراثيم.

كل ما عليكِ فعله هو دهن منطقة تحت الإبط بماء الاكسجين أو ما يسمّى أيضاً ببيروكسيد الهيدروجين.

5- ماء الاكسجين يحارب فطريات القدم

ضعي بيروكسيد الهيدروجين في زجاجة رذاذ ورشّي قدميك 2 إلى 3 مرّات يومياً. هذه العملية ستخلّصكِ من الفطريات، لكن عليكِ تكرارها عدّة مرّات حتى تتخلّصي من الأعراض نهائياً.



ملاحظة: إذا أردتِ اللجوء إلى ماء الاكسجين بشكل يومي، فيجب أن تمزجيه مع القليل من الماء للتخفيف من حدّته كي لا يسبب أي ضرر على البشرة.

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استخدامات ماء الاكسجين للشعر



يستخدم ماء الاوكسجين عادةً لتفتيح الشعر، حيث أنه يجعل الصبغة تدوم خاصةً وأنه يدخل إلى الجزء الأعمق من الشعر والذي يمنح الخصلات لونها. من هنا، يمكن تطبيق بيروكسيد الهيدروجين بمفرده كما يمكن مزجه مع صبغات الشعر الأشقر، حيث أنه يساعد على نقل لون الشعر من داكن مثل الأسود والبني غامق، إلى لون فاتح مثل الأشقر وتدرجاته.

تفتيح لون الشعر من خلال ماء الاوكسجين تعتبر أكثر أماناً في الصالون، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنكِ تطبيقه بنفسكِ في البيت وبطريقة آمنة أيضاً، لكن عليكِ الانتباه والتأكّد من تخفيف ماء الاكسجين كي لا يسبب لكِ عوارض جانبية على خصلاتكِ.

اضرار استخدام ماء الاكسجين للشعر

اللجوء بشكل متكرر لمياه الاوكسجين، قد يؤدي إلى تلف، تكسر وتقصّف الشعر، كما أنه قد يؤدي أيضاً إلى تساقط الشعر. لذلك من المهم الاعتناء بصحة الشعر بشكل جيّد عند استخدام ماء الاوكجين للشعر، كذلك يجب اللجوء إليه بطريقة آمنة كي لا يلحق الضرر بخصلاتكِ.

3 استخدامات أخرى لماء الاكسجين

بالإضافة إلى استخدامات بيروكسيد الهيدروجين أو مياه الاوكسجين الجمالية، فهذه المادة لها أيضاً فوائد أخرى قد لا تخطر على بالكِ. تعرّفي عليها إذاً في السطور التالية.

1- ماء الاكسجين لتنظيف فراشي المكياج

يمكنكِ استخدام بيروكسيد الهيدروجين في تنظيف فراشي المكياج. من هنا، يمكنكِ نقع فراشي المكياج في وعاء من الماء مع القليل من ماء الاكسجين، واتركيها لمدة 5 دقائق، ثمّ دعيها تجفّ. هذه الخطوة لا تقوم بإزالة ترسبات المكياج عن الفراشي فحسب، إنما تساعد أيضاً على التخلّص من الجراثيم التي قد تتراكم عليها.

2- ماء الاكسجين لإزالة البقع عن الاسطح

بفضل قدرة ماء الاكسجين في التخلّص من الجراثيم والفطريات، فهو مناسب إذاً للتخلّص من العفن والبقع التي قد تظهر على الاسطح. قومي بوضع ماء الاكسجين على البقع، انتظري حوالي 5 دقائق، ثمّ امسحي المنطقة بقطعة قماش مبللة بالماء.

3- ماء الاكسجين لتنظيف الخضار والفواكه

يساعد ماء الاكسجين في تنظيف الفواكه الخضار وذلك من خلال إزالة المبيدات التي قد يتمّ رشّ عذع المأكولات بها. ضعي الفاكه والخضار التي تريدين غسلها في وعاء مليء بالماء، ثم أضيفي إليه القليل من بيروكسيد الهيدروجين. انقعي هذه الخضار والفواكه لمدة 5 دقائق، ثمّ قومي مرّة أخرى بغسلها بالماء فقط