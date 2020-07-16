تدابير بسيطة لمواجهة ظهور بثور الأقدام في فصل الصيف

القاهرة - لايف ستايل
يعدّ فصل الصيف موسم ارتداء الأحذية المفتوحة مثل الصندل والشبشب، غير أن الأقدام تعاني خلال هذا الوقت من العام من البثور، التي تنشأ بسبب البيئة الرطبة والدافئة بين الجلد والحذاء.
ولتجنب هذه البثور المزعجة والمؤلمة تنصح خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس بارتداء حذاء ذي مقاس مناسب للحيلولة دون احتكاك الجلد بالحذاء، كما يمكن تدليك الأقدام ببودرة التلك التي تمتص الرطوبة، وتوفر للأقدام حماية جيدة من البثور.
وعند نشوء البثور رغم اتباع هذه التدابير، فيمكن محاربتها حينئذ بلصقات مضادة البثور، تعمل على تسريع وتيرة الشفاء، وتخفيف الألم.
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