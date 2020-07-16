أسرار انجذاب المرأة لقلب الرجل

تختلف معايير انجذاب المرأة للرجل من واحدة لأخرى وفقاً لشخصيتها وتفضيلاتها في شخصية الرجال، إلا أن هناك بعض النقاط التي تتفق عليها غالبية النساء.

نصائح للرجل للفوز بقلب المرأة

وحتى تحظى بالفوز بقلب إحداهن؛ عليك بالاهتمام بعدد من الأمور التي تصبح عاملاً جذاباً للمرأة، وهي:

- عليك أولاً الاهتمام بمظهرك الخارجي الذي يكون من أهم الأمور التي تجذب شريكتك إليك، والاهتمام بتنظيف الأسنان والحفاظ على رائحة الفم جيدة.

- كما عليك أيضاً التحلي بمزيد من الثقة حول جسمك من خلال ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقتك الجسدية.

- تعتبر الأناقة واحدة من الأمور المهمة للنساء؛ لذا احرص على ارتداء ملابس تناسب شخصيتك وشكل جسمك؛ لتظهر في إطلالة جذابة.

أسرار انجذاب المرأة للرجل

- تحب المرأة أن تشارك الحديث مع شريكها؛ لذلك عليك الاهتمام بالاستماع إليها جيداً ومناقشتها في ما تقول حتى إن كان حديثها يبدو بسيطاً.

- من أكثر الأمور التي تزعج المرأة هي الانشغال عنها بهاتفك المحمول؛ لذا عليك تجنب ذلك عند الجلوس معها، حتى لا يتسلل الملل إليها.

- عليك الحفاظ على ابتسامتك عند لقائها أغلب الوقت حتى إن كنت تمر بمشكلات في عملك، ومشاركتها ما تشعر به من ضيق دون إزعاجها.

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- تعشق المرأة الرجل ذا الشخصية المرحة، وتجد فيه حياة مليئة بالحيوية؛ لذا حاول ألا تكون شخصية نكدية، حتى لا تنفر منك.

- ترغب المرأة دائماً في الشعور بالأمان والسند من جانب شريكها؛ لذلك عليك أن تتحلى بالصفات القيادية والثقة العالية بالنفس.

- من أكثر الهدايا التي تفضلها النساء هي الورود؛ لذا حاول مفاجأتها بباقة رقيقة من الورود من حين لآخر للتعبير عن حبك لها.

- عليك بالاهتمام بقراءة الكتب المختلفة من وقت لآخر؛ حيث تحب النساء الرجل المثقف الملم بمختلف جوانب الحياة.

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