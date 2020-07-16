القاهرة - لايف ستايل
رغم فوائد التعرض لأشعة الشمس والحصول على فيتامين د، إلا أن هناك بعض التوقيتات التي يفضل عدم الخروج للشمس فيها حيث تسبب مشاكل وحروق بالجلد كما يمكن أن تسبّب ضربة الشمس.
الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، حذر من التعرض للشمس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، مؤكدًا أن الشمس في هذا التوقيت تكون حارقة وغير صحية .
أما عن الوقت الصحي للتعرض للشمس للحصول على فيتامين د، فقد نصح هاني الناظر خلال لقائه اليوم في برنامج 8 الصبح على قناة dmc، أن الوقت الأنسب من الشروق وحتى 9 صباحًا.
كذلك نصح الناظر بالتعرض للشمس في فترة ما بعد العصر أي من بعد الساعة الرابعة مساءً، مؤكدا أن اشعة الشمس تكون صحية ولا تضر الجلد ويحتاج الجسم للتعرض لهذه الاشعة يوميا لسد حاجته من فيتامين د .
قد يهمك أيضا:
تعرَّف على أفضل طعام لتعويض نقص فيتامين "د" في الجسم
تعرف على علاقة فيتامين د بصحة القلب للكبار والأطفال
كانت هذه تفاصيل خبر هاني الناظر يحذر من التعرّض للشمس في هذا التوقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.