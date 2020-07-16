10 فوائد لـ البطيخ تعرف عليها

نصحت وزارة الصحة والسكان، بتناول البطيخ خلال هذه الأيام وخاصة في الطقس الحار، فهو من أهم الفواكه الصيفية التي ترطب الجسم وتقوي المناعة.

وبحسب موقع "هيلث لاين" إليك فوائد البطيخ الصحية:

1- البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، الذي يمد الجسم بالرطوبة في ظل الطقس الحار

2- البطيخ غني بفيتامين (سي وآ)، المعززان المناعة الجسم

3-يحتوي البطيخ على الألياف الطبيعية الصحية

4- يساعد البطيخ على إدرار البول

5- البطيخ ينقي الجسم من السموم

5- البطيخ يعالج أمراض الكلى

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7- يخفف من حالات الإمساك

8- البطيخ صحي لمرضى القلب والضغط فهو لا يحتوي على الكوليسترول

9- يحتوي على البوتاسيوم والمنجنيز مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

10- ينظم مستوى السكر في الدم

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