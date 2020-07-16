طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة جوز الهند الباردة

إليكِ من مطبخ سيدتي طريقة عمل أطيب أنواع الحلويات الباردة بطعم جوز الهند المميز واللذيذ، قدميها لضيوفك كضيافة رائعة وشهية.

وقت الطهو

40 دقيقة

يكفي لـ

8 أشخاص

المقادير

- الحشوة :

السكر الناعم : ثلاث أرباع الكوب

كريمة : كوب (حامضة)

حليب : 4 ملاعق كبيرة

جوز الهند : نصف كوب (رقائق)

- التغليفة :

كريمة : 2 كوب (سائلة)

سكر البودرة : 2 ملعقة كبيرة

جوز الهند : كوب (محمص)

- دقيق : 3 اكواب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- السكر الناعم : 2 كوب

- البيض : 4 حبات

- الزبدة : كوب

- حليب جوز الهند : كوب

الطريقة:

اخلطي الدقيق، والباكينج باودر، والملح معاً في وعاء، وضعيه جانباً.

ضعي الزبدة والسكّر في وعاء الخلاط، وشغلي المضرب الشبكيّ على سرعة متوسطة حتى يتشكّل خليط هشّ ذو لون أصفر فاتح.

أضيفي بيضة إلى خليط الزبدة، وشغلي المضرب حتى تختفي، ثمّ أضيفي البيض المتبقي مع الفانيليا.

أضيفي الدقيق وحليب جوز الهند، واخفقي لمدّة دقيقة حتى يمتزج الخليط، ثمّ وزعي الخليط في قالبي فرن بعد دهنهما بالسمنة، ورشّهما بالدقيق.

أدخلي قالب الكيك إلى الفرن المحمى مُسبقًا على حرارة 180 درجة مئويّة لمدّة خمسة وثلاثين دقيقة، ثمّ أخرجي القالب من الفرن على شبك معدنيّ واتركيه لمدّة أربع دقائق.

أخرجي الكيك من القالب، وضعيه على شبك معدنيّ حتى يبرد تماماً، ثمّ أدخلي القالب الثاني بنفس الطريقة.

لتحضير الحشوة: ضعي السكّر، والكريمة، والحليب، وجوز الهند في وعاء عميق، وقلبيهن بمضرب الشبك اليدويّ لحين الحصول على خليط متجانس ذي قوام كريميّ.

ضعي طبقة من الكيك في وعاء التقديم، ثمّ وزعي الحشوة، ثمّ ضعي الطبقة الثانية.

لتحضير التغليفة: ضعي الكريمة في وعاء الخلاط، وشغلي المضرب الشبكيّ على سرعة متوسطة حتى تُصبح الكريمة هشة، ثمّ أضيفي السكّر والفانيليا واخفقيهم لبضع ثوانٍ.

وزعي الكريمة على سطح وجوانب الكيك، ثمّ وزعي جوز الهند، وضعيه في الثلاجة عدّة ساعات قبل التقديم.

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