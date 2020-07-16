طريقة إعداد كانيلوني باللحم المفروم وصلصة الطماطم

القاهرة - لايف ستايل نقدم لك وصفة مميزة جدا وطيبة من الكانيلوني المحشو باللحم المفروم والمعدّ بصلصة الطماطم الشهية والطيبة، جربي المكرونة الآن. وقت الطهو

60 دقيقة يكفي لـ

4 أشخاص

المقادير

- الحشوة :

لحم بقر مفروم : نصف كيلو

البصل : 2 حبة (مبشور)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

- للتزيين :

صلصة طماطم : 3 ملاعق كبيرة

الزيت : ملعقة كبيرة

جبن موزاريلا : 500 غراماً

- دقيق : كوب ونصف

- حليب : كوب ونصف

- البيض : 4 حبات

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيت : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة الطريقة:

اخلطي جميع المقادير جيداً بالخلاط أو يدوياً، ثم صفيها بمصفاة سلك.

اطهي اللحم المفروم في صاج بالزيت مع البصل والبهارات جيداً.

في مقلاة على النار، ضعي مغرفتين من العجين واقليها لتصبح قرصًا ذهبي اللون.

حددي الكمية بالضبط وكرري حتى انتهاء الكمية.

افردي قرص الكانيلوني، ثم ضعي حشو اللحم المفروم، ولفي القرص جيدًا.

صفي لفائف الكانيلوني في صينية بايركس مدهونة بسمن أو زيت.

ضعي الصلصة وادهني بها لفائف الكانيلوني ثم رشي الجبن.

أدخلي الصينية الفرن بعد تسخينه مسبقاً واتركيها لدقائق على درجة حرارة 140 حتى يذوب الجبن Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باستا بانيه بالموزاريلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شكشوكة بالفلفل والطماطم

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