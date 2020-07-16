تعرف على الكوارث صحية التي تنتج عند تناول الصودا الدايت

الصودا الدايت أو الكولا الدايت هو مشروب مفضل للأشخاص الذين يرغبون في تقليل استهلاك السكر أو السعرات الحرارية، كما يباع على أنه "خالٍ من السكر"، يحتوي الصودا الدايت على مواد تحلية صناعية مثل السكرين والسكرالوز والسيكلامات والأسبارتام وغيرها بدلًا من السكر لإضافة الحلاوة، على الرغم من السعرات الحرارية والسكر المنخفضة ، فإن آثاره على الصحة والوزن مشكوك فيها.

وكشفًا لما قدمه موقع "times of amrica" إليكم ابرز الأثار السلبية للصودا الدايت على الصحة

نظرًا لأن الصودا الدايت منخفضة السعرات الحرارية ولا تحتوي على السكر الأبيض ، فمن الطبيعي أن نفترض أنه يمكن أن يدعم فقدان الوزن، ومع ذلك ، فقد وجدت العديد من الملاحظات العلمية أن استهلاك الصودا الغذائية والمحليات الاصطناعية يمكن أن يؤدي إلى مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي والسمنة، يمكن أن تحفز صودا النظام الغذائي هرمونات الجوع أيضًا ، مما يسبب زيادة في الشهية.

تتكون الصودا الدايت من المحليات الاصطناعية ، الألوان ، المضافات الغذائية والنكهات، عادة ، لا يحتوي على أكثر من عدد قليل من السعرات الحرارية ولا شيء غذائيًا، كما يمكن أن يحتوي 345 مل من صودا النظام الغذائي على السعرات الحرارية والدهون والسكر أو البروتين و 40 ملغ من الصوديوم، قد تحتوي بعض العلامات التجارية التي تستخدم أوراق الستيفيا أيضًا على كمية معينة من السكر، يتم ضخه مع الأحماض والكافيين والمواد الحافظة مثل بنزوات البوتاسيوم ، مما يجعل صودا النظام الغذائي لها قيمة غذائية لا تذكر.

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ارتبط استهلاك صودا النظام الغذائي بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وجدت دراسة قيمت النظام الغذائي لـ 15،368 شخصًا أن خطر الإصابة بحالة الكلى في نهاية المرحلة زاد مع عدد أكواب الصودا الغذائية التي يستهلكها الشخص كل أسبوع، أولئك الذين شربوا أكثر لديهم فرص أعلى للإصابة بأمراض الكلى من الآخرين، وهذا بسبب وجود كميات كبيرة من الفوسفور في الصودا ، مما يضع الكثير من الأحماض الحمضية على الكلى.

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