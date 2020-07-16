رئيسة وزراء الدنمارك تتزوج من مخرج سينمائي بعد تأجيل الزفاف 3 مرات

القاهرة - لايف ستايل
أتمت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن زواجها، اليوم (الأربعاء)، بعد تأجيل عدة مرات لأسباب سياسية، شملت قمة أوروبية. وتزوجت فريدريكسن في كنيسة صغيرة بجزيرة مون في بحر البلطيق؛ حيث يملك الزوجان مكانًا صغيرًا لقضاء عطلة. ووفقًا للتقارير، فإن حفل الزفاف كان صغيرًا؛ حيث حضر رئيس وزراء الدنمارك السابق بول نيروب راسموسين، وعدد من أعضاء حكومة فريدريكسن.
وكان من المقرر إتمام زواج السياسية التي تبلغ من العمر 42 عامًا، وتينبيرج الصيف الماضي، ولكن الانتخابات البرلمانية الدنماركية حالت دون ذلك، كما تأثرت خطط الزفاف هذا العام بسبب تفشي فيروس "كورونا". وكان آخر موعد تم تحديده يوم السبت الماضي، الذي لم يكن ممكنًا بسبب عقد قمة أوروبية لمناقشة خطة التعافي من تداعيات "كورونا"، بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار). والتقت فريدريكسن وتينبيرج، المخرج السينمائي والمصور بو تينبيرج (55 عامًا)، في عام 2014 عبر أصدقاء مشتركين.
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