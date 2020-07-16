تعرف على سر سيارة "كوفيد-19" في أستراليا

الخميس 16 يوليه 2020

تحولت سيارة بي إم دبليو تحمل لوحة ترقيم "كوفيد 19" إلى مادة للأخبار في وسائل الإعلام في أستراليا، وفق ما نقل موقع "ياهو".



وأثارت السيارة التساؤلات فيما إذا كانت تحمل هذه اللوحة قبل جائحة كورونا أم بعدها.

وكانت السيارة مركونة في مرآب مطار أديلايد لعدة أشهر، وفقا للعامل ستيفن سبري، الذي أرسل صورة للسيارة ولوحة ترخيصها إلى راديو أي بي سي أديلايد، وفق ما نقل الموقع.

وأضاف سبري أن موظفي المطار كانوا متأكدين من أن السيارة كانت في موقف السيارات منذ مارس الماضي، ولكن من المحتمل أن تكون هناك منذ فبراير أو ربما قبل ذلك.

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ولم يتم بدء تداول اسم كوفيد 19 لوصف فيروس كورونا المستجد إلا في منتصف فبراير، أي قبل شهر من اعتماد الاسم بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية في مارس.

وقال الموقع إن لقطات الكاميرا أظهرت السيارة في شوارع المدينة.

ومنذ ظهور الفيروس في الصين لأول مرة، ظهرت لوحات ترقيم للسيارات تحمل أسماء منها "ووهان"، و "فيروس"، في جميع أنحاء أستراليا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 584,355 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في ديسمبر.