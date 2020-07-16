تصريحات مهمة من الصحة العالمية حول فيروس كورونا المستجد

الخميس 16 يوليه 2020

أكدت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، في منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ليس مصنعاً وإنما هو فيروس طبيعي وليس مخلقاً وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، مشيرة إلى أن كورونا ينتقل عن طريق الهواء فعليا ومنذ البداية وقلنا ذلك، وفقا لما نقلته عنها صحيفة اليوم السابع.



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وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت أن نُظُم رصُّد الإنفلونزا في إقليم شرق المتوسط، بالغة الأهمية في دعم اكتشاف حالات فيروس كورونا كوفيد-19 المُشتبه فيها والمؤكدة، محذرة من تعطل ترصد الإنفلونزا الروتيني بسبب جائحة كورونا، مما يجعلنا غير مستعدين إذا حدثت جائحة جديدة للإنفلونزا.

وقال الدكتورة أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في إطار النُّظُم الحالية لترصُّد الإنفلونزا، يأخذ العاملون الصحيون عينات من المرضى الذين يلتمسون علاجاً لأمراض شبيهة بالإنفلونزا ولعدوى تنفسية حادة وخيمة، ونجحت المواقع الخافرة لترصُّد الإنفلونزا، الموجودة بجميع بلدان الإقليم، في الكشف عن المرضى المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وضمان الإبلاغ عن حالات الإصابة وتشخيصها وعلاجها على الوجه الصحيح من أجل الحد من انتشار المرض وتوجيه جهود الاستجابة.