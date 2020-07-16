شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكرى الدكتور ناصر الجهني، عدة فوائد لإنقاص الوزن من 5 إلى 10 %.

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وقال الجهني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر”: “إذا كان وزن الفرد ١٠٠ كيلو وتمكن من حمية غذائية صحية جعلته يخفض وزنه إلى 90 أو 95 فإن ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية ستنخفض”.

وأضاف: “إلى جانب ذلك سينخفض معدل السكر بالدم من خلال التركيز على تناول غذاء صحي متوازن والرياضة”.