شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الغدد الصماء والسكرى الدكتور ناصر الجهني، عدة فوائد لإنقاص الوزن من 5 إلى 10 %.
وقال الجهني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر”: “إذا كان وزن الفرد ١٠٠ كيلو وتمكن من حمية غذائية صحية جعلته يخفض وزنه إلى 90 أو 95 فإن ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية ستنخفض”.
وأضاف: “إلى جانب ذلك سينخفض معدل السكر بالدم من خلال التركيز على تناول غذاء صحي متوازن والرياضة”.
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