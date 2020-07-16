صحة ورشاقة

استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم

0 نشر
هاشم هاشم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

 أوضح استشاري الغدد الصماء والسكرى الدكتور ناصر الجهني، عدة فوائد لإنقاص الوزن من 5 إلى 10 %.

Advertisements

 وقال الجهني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر”: “إذا كان وزن الفرد ١٠٠ كيلو وتمكن من حمية غذائية صحية جعلته يخفض وزنه إلى 90 أو 95 فإن ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية ستنخفض”.

وأضاف: “إلى جانب ذلك سينخفض معدل السكر بالدم من خلال التركيز على تناول غذاء صحي متوازن والرياضة”.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح الفوائد الصحية حال خسارة 10 كجم من وزن الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا