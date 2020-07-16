ملكة بريطانيا تلتقي عناصر من القوات المسلحة عبر الفيديو

التقت الملكة إليزابيث الثانية عناصر من القوات البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية البريطانية في مكالمة خاصة عبر الفيديو. وتفقدت الملكة عمل القوات المسلحة في منطقة البحر الكاريبي ومالي وفي المملكة المتحدة.وبصفتها تحمل لقب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقوم الملكة بمراقبة العمليات في جميع أنحاء العالم بانتظام.

وانضم رئيس أركان الدفاع الجنرال نيكولاس كارتر إلى مكالمة الفيديو، إلى جانب صوفي ليفي التي تعمل في خدمة مناولة أرضية للطائرات في منطقة البحر الكاريبي ، بالإضافة إلى الملازم كولونيل باري تيري الذي يخدم حاليًا في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، وقد أخبر الملكة أنه لم ير عائلته منذ العام الماضي بسبب قيود السفر.

والعريف شانواين ستيفنس الذي يخدم في سلاح الجو الملكي البريطاني وشارك في العديد من فعاليات الدولة بما في ذلك الافتتاحات البرلمانية ومهرجان الذكرى السنوي.

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