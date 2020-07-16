7 نصائح للتحكم في زوجتك التي تعشق السيطرة

لا تتمتع جميع النساء بشخصيات متشابهة، فلكل امرأة شخصيتها المستقلة التي تحتوي على العيوب والأشياء الجيدة، ويتمتع بعض النساء بشخصيات صعبة المراس؛ لا يستطيع كل الرجال التعامل معها.

ومن ضمن هذه الشخصيات المرأة المُحبة للسيطرة والهيمنة على كل ما يحيط بها، بما في ذلك زوجها، لذا إذا كنت تعتقد أن زوجتك من هذا النوع، فإليك بعض الحلول التي تتيح لك السيطرة عليها وكبح جماحها.

1- لماذا؟!

قبل كل شيء عليك أن تكتشف سرّ تمتع زوجتك بهذه الشخصية، وما إذا كان حب السيطرة نابعاً من خبرات سابقة في حياتها، أم أنها تعاني من بعض الضغوطات التي لا تودّ الإفصاح عنها؛ كعدم ثقتها في نفسها.

2- التجاهل

إذا شعرت أن زوجتك تريد افتعال المشاكل معك عن طريق ما، حول التحكم في بعض جوانب حياتك الشخصية، فكل ما عليك فعله هو تجاهلها التام، ولا تظهر لها أي انفعال في تصرفاتك؛ وذلك لأن انفعالك سيؤدي إلى حدوث المشاكل بكل تأكيد، وهذا ما تريده زوجتك، ففي بعض الأحيان يُشعر التجاهل النساء اللاتي يمتلكن شخصيات مهيمنة بالندم.

3- تحدث معها

يجب أن تخصص بعض الوقت للحديث مع زوجتك حول كيف كان يومها في العمل، أو كيف قضت وقتها وأنت في العمل، وبالرغم من أنك قد ترى هذا الأمر من الأمور التافهة، إلا أنه يعني الكثير بالنسبة لزوجتك، التي تريد دائماً أن تشعر باهتمامك بها، وبكل تأكيد سوف تتغير طباعها الشرسة وحبها للسيطرة على حياتكما معاً.

4- الحزم

لا تقم بتجاهل الأمر عندما تتخطى زوجتك حدود احترام كرامتك، لذا عليك أن تكون حاسماً في بعض المواقف الخطيرة.

5- الروتين الخانق

Advertisements

في بعض الأحيان عليك التماس العذر لزوجتك عندما تتغير بعض طباعها وتتسم بالعدوانية في بعض الأحيان، فضغوطات الحياة العملية والأسرية، بالإضافة إلى الروتين الخانق، عوامل كفيلة بأن تغيّر شخصيات معظم البشر.

لذا عليك أن تخطط لقضاء بعض الوقت في التنزه أو السفر وقتل الروتين الخانق؛ حتى تتجدد المشاعر العاطفية بينكما من جديد.

6- ماذا عن الأصدقاء؟

في كثير من الأحيان يتسبب الأصدقاء بالكثير من الخلافات الزوجية بين الزوجين، لذلك عليك أن تعرف شخصيات وطباع صديقات زوجتك؛ حتى لا يتسببن في انهيار حياتك الزوجية.

7- اتخذ القرارات بمفردك

لا يهم إذا كانت تلك القرارات مهمة أم لا، فكل ما يهم للأمر أن تعرف زوجتك أنك المسؤول الأول والأخير عن اتخاذ القرارات مهما كانت بسيطة.

فعلى سبيل المثال، قم باتخاذ بعض القرارات البسيطة؛ مثل تغيير لون جدران منزلك، أو استبدال سيارتك بواحدة جديدة، أو حتى الانتقال من المنزل إلى آخر جديد، وبكل تأكيد ستسألك زوجتك عن سبب اتخاذك لهذه القرارات، وعندها عليك أن تجاوب بكلمات بسيطة؛ وهي أنك حُرّ في اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات

قد يهمك أيضا:

أسرار عن انخفاض ممارسة النساء لـ الجنس مع تقدمهن بالعمر

دراسة تؤكّد أن النساء اللاتي يعانين من التعرق الليلي أكثر عرضة للنوبات القلبية