دراسة حديثة تكشف العلاقة بين ذكاء الأبناء ومستوى دخل الآباء

ربطت دراسة طبية حديثة بين دخل الأبوين وعلاقتها بنمو الدماغ لدى الأطفال بشكل طبيعي، خاصة خلال فترة الحمل والسنوات الأولى من عمر الطفل.

وأشارت الدراسة الطبية التي أشرف عليها مجموعة من علماء الأعصاب أن الظروف المعيشية المتدنية تؤثر سلباً على نمو دماغ الأطفال، مما يجعلهم أقل ذكاءً مقارنه بأبناء الأغنياء في نفس الفئة العمرية.

وأوضح الباحثون أن أطفال الأسر الفقيرة التي لا تتجاوز دخلها السنوي عن 25 ألف دولار تنمو أدمغتهم بمعدل 6% أقل من الأطفال الأثرياء؛ مما ينعكس سلباً على قدرتهم على التعليم والابتكار.

وأرجع الخبراء تراجع ذكاء أبناء الدخل المنخفض إلى عوامل عدة على رأسها سوء تغذية الأم خلال فترة الحمل وعدم قدرة الوالدين على تنمية مهارات الطفل البدنية والعقلية، خاصة خلال السنوات الأولى من حياته

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