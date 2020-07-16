شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز جديد للأشعة فوق البنفسجية قادر على تطهير غرفتك فى 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المعهد الهندي للتكنولوجيا، كانبور (IIT-K) بالهند ، بتطوير منتج مطهر للأشعة فوق البنفسجية (UV) يسمى "Shudh" يمكنه تطهير غرفة في 15 دقيقة.انتقال هذا الفيروس المثير للقلق إلى جميع أنحاء العالم يرجع إلى السهولة التي يمكن أن يقفز بها إلى مضيف بشري من الأسطح والهواء، وفي الواقع ، أي شيء وكل شيء قد يكون ملوثًا بقطرات الجهاز التنفسي للمصاب شخص.

بالنظر إلى مثل هذا السيناريو، من المشجع ملاحظة أن المعهد الهندي للتكنولوجيا ، كانبور (IIT-K)، طور منتجًا مطهرًا للأشعة فوق البنفسجية ("Shudh") يمكنه تطهير غرفة في 15 دقيقة.



ما هو جهاز التعقيم Shudhيعمل الجهاز الجديد بنظام Handy Urtlaviolet Disinfection Helper أو Shudh يجلب شعاعًا من الضوء إلى الناس، ويحتوي هذا الجهاز على 6 مصابيح UV لكل منها 15 وات يمكن مراقبتها بشكل فردي من مسافة بعيدة، خاصة أن الكثير يخشى لمس أي شيء بسبب الخوف من انتقاله. ما هو جهاز التعقيم Shudhيعمل الجهاز الجديد بنظام Handy Urtlaviolet Disinfection Helper أو Shudh يجلب شعاعًا من الضوء إلى الناس، ويحتوي هذا الجهاز على 6 مصابيح UV لكل منها 15 وات يمكن مراقبتها بشكل فردي من مسافة بعيدة، خاصة أن الكثير يخشى لمس أي شيء بسبب الخوف من انتقاله.

في الوقت نفسه، أسفر التطهير السائل عن آثار سلبية للغاية. في مثل هذه الحالة ، طور المعهد جهازًا لإبقاء العدوى في مكانها.

الجهاز بسيط يمكن تشغيله باستخدام تقنية Bluetooth، ولديه 6 مصابيح ويمكن تدويره حتى 360 درجة، ويمكن استخدام الأضواء حسب الغرفة، وإذا كانت الغرفة كبيرة ، فيمكن استخدام المزيد من الأضواء.

وسيؤدي ذلك إلى تطهير الغرفة في 15 دقيقة فقط، ويمكن استخدامه أيضًا لمنع العدوى في المستشفيات والفنادق ومراكز التسوق والمكاتب والمدارس. فقط قم بتثبيت تطبيق Android.

Advertisements

عن كيفية استخدامه، يتم ذلك من خلال تثبيت تطبيق Android ، يمكن التحكم عن بعد في تشغيل المنتج وسرعته وموقعه باستخدام الهاتف الذكي المتوفر، و تحتوي الشبكة على ستة مصابيح 15 وات يمكن التحكم فيها عن بعد بشكل فردي، وقد أثبت الاختبار الأولي أنه في تشغيله الكامل ، يمكن للجهاز تطهير غرفة 10 قدم مربع في حوالي 15 دقيقة.



تدابير السلامة الأخرى مهمة للغايةسيعطيك تطهير الغرفة أمانًا إلى حد ما. ولكن للحفاظ على فيروس COVID-19 بعيدًا حقًا ، يجب أن تكون حذرًا وأن تتبع احتياطات السلامة الأخرى أيضًا: تدابير السلامة الأخرى مهمة للغايةسيعطيك تطهير الغرفة أمانًا إلى حد ما. ولكن للحفاظ على فيروس COVID-19 بعيدًا حقًا ، يجب أن تكون حذرًا وأن تتبع احتياطات السلامة الأخرى أيضًا:

يجب الحرص على غسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون.

استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول في حالات الطوارئ عندما لا تتمكن من الوصول إلى الماء والصابون.

تجنب الازدحام والأماكن عالية الخطورة.

تدرب على الابتعاد الاجتماعي وارتداء قناع الوجه كلما خرجت في الأماكن العامة.

تجنب زيارة المستشفى خلال هذه الفترة ما لم تكن هناك حالة طارئة.