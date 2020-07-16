شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبى لكورونا هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس صندوق الثروة السيادية أن روسيا تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبى لفيروس كورونا محليا هذا العام مع إمكانية تصنيع 170 مليون جرعة إضافية فى الخارج، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز"، حيث انتهت أول تجربة بشرية للقاح، وهو اختبار استمر لمدة شهر على 38 شخصًا، هذا الأسبوع وخلص الباحثون إلى أنها آمنة للاستخدام وتسبب استجابة مناعية، على الرغم من أن قوة هذه الاستجابة غير واضحة حتى الآن.

ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة المرحلة الثالثة الأكبر التى تشمل عدة آلاف من الأشخاص فى أغسطس، وأوضح رئيس صندوق الثروة السيادية الروسى قائلا "نعتقد أنه بناء على النتائج الحالية ستتم الموافقة عليه فى روسيا فى أغسطس وفى بعض الدول الأخرى فى سبتمبر مما يجعله أول لقاح يتم الموافقة عليه فى العالم."

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ويجرى تطوير واختبار أكثر من 100 لقاح محتمل فى محاولة لوقف الوباء. طبقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وهناك تجربتان على الأقل فى المرحلة الثالثة من التجارب البشرية، واحدة يجرى تطويرها فى الصين والأخرى فى بريطانيا.

وقال دميترييف إن تجربة المرحلة الثالثة الروسية ستجرى فى روسيا ودولتين فى الشرق الأوسط، وستبدأ بعد انتهاء تجربة المرحلة الثانية الأصغر التى تضم 100 شخص فى 3 أغسطس.