شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف اللقاحات يضع خطة تمويل لضمان وصول لقاح كورونا بشكل عادل للدول الفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التحالف العالمى للقاحات والتحصين أن أكثر من 75 دولة عبرت عن اهتمامها بالانضمام إلى خطة التمويل "كوفاكس"، المصممة لضمان وصول سريع وعادل لقاحات فيروس كورونا كوفيد 19 للدول الفقيرة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقال التحالف، فى بيان له، إن الدول الـ75 التى ستمول اللقاحات من الميزانيات العامة، ستشارك مع ما يصل إلى 90 دولة فقيرة مدعومة من خلال التبرعات الطوعية للالتزام المسبق للسوق كوفاكس.

وقال سيث بيركلى الرئيس التنفيذى للتحالف العالمى للقاحات والتحصينGAVI فى بيان له، إن خطة التمويل كوفاكس"، هو الحل العالمى الوحيد لوباء فيروس كورونا COVID-19.

وأشار إلى أنه بالنسبة للغالبية العظمى من البلدان، سواء كان بإمكانها تحمل تكاليف جرعاتها الخاصة، أو طلب المساعدة، فهذا يعنى الحصول على حصة مضمونة من الجرعات، وتجنب وضعها فى قائمة الانتظار، كما رأينا خلال وباء فيروس انفلونزا الخنازيرH1N1 منذ عقد من الزمان.

وأضاف بيان التحالف العالمي للقاحات والتحصين، إن هذه المجموعة التي تضم ما يصل إلى 165 دولة تمثل أكثر من 60% من سكان العالم والمصلحة هي تصويت بالثقة في الجهود المبذولة لضمان الوصول العالمي إلى لقاحات فيروس كورونا COVID-19.

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التحالف العالمى للقاحات

يشترك في قيادة كوفاكس كل من التحالف العالمى للقاحات والتحصينGAVI ، ومنظمة الصحة العالمية، وتحالف ابتكارات التأهب للوباء" CEPI "، والهدف من ذلك هو تقديم مليارى جرعة من لقاحات فيروس كوروناCOVID-19 المعتمدة بحلول نهاية عام 2021.

وقال التحالف العالمي للقاحات والتحصين، سيتم تسليم الجرعات بالتساوي إلى الدول المشاركة بما يتناسب مع سكانها، وسيتم إعطاؤها في البداية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف التحالف العالمى للقاحات والتحصين الشهر الماضى أنها جمعت 567 مليون دولار من المانحين الدوليين، نحو هدف أولى بقيمة ملياري دولار لشراء اللقاحات عبر التزام السوق المتقدم "كوفاكس".

ويجري تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لفيروس كورونا COVID-19 ، مع ما لا يقل عن 20 في التجارب السريرية البشرية، حيث يبحث العلماء عن طرق لحماية الأشخاص من الإصابة بالوباء.

وافقت استرازينيكا AstraZeneca ، التي تقوم بتطوير لقاح لفيروس كورونا COVID-19 المحتمل المعروفة باسم AZD1222 ، على توريد 300 مليون جرعة لـ COVAX إذا أثبت اللقاح فعاليته وتم ترخيصه.