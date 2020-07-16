شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبدأ التجارب البشرية على لقاحها المحتمل "بيو إن تيك" لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة رويترز أن الصين وافقت على تجربة فى مرحلة مبكرة على البشر من لقاح فيروس كورونا "COVID-19 " التجريبى التابع لشركة بيو إن تيك "BioNTech " الألمانية، مع شريكها المحلى شنجهاى فوسن "Shanghai Fosun".



الصين تبدا التجارب على البشر

وقالت وكالة رويترز إن اللقاح المحتمل هو واحد من اثنين من اللقاحات المحتملة المتقدمة والتى تعمل شركة بيو ان تيك "BioNech" لتطوريهما مع شريكها فايز" Pfizer"، وحصلوا على موافقة "المسار السريع" هذا الأسبوع من هيئة الأغذية والأدوية الأميركية" FDA" لتسريع عملية المراجعة التنظيمية.

وقالت شركة فوسن، إنها ستبدأ تجربة سريرية للمرحلة الأولى من اللقاح المحتمل في أقرب وقت ممكن بمجرد أن تصبح جاهزة.

Advertisements

وأضافت أنه قد تم الترخيص لها حصريًا بتطوير وتسويق منتجات لقاح فيروس كوروناCOVID-19 التي تم تطويرها باستخدام تقنية mRNA من شركة بيو ان تيك BioNech في الصين وهونج كونج وماكاو وتايوان، ويعتبر اللقاح المحتمل هو واحد من 23 على الأقل يتم اختباره على البشر في سباق عالمي محموم للعثور على لقاح يعتمد عليه العالم لإنهاء جائحة فيروس كورونا، الذى أصاب أكثر من 13 مليون شخص وقتل أكثر من نصف مليون.

قبل الموافقة الأخيرة، قام الباحثون، والشركات الصينية، بنقل 8 مرشحين للقاحات إلى مراحل مختلفة من التجارب البشرية في الداخل والخارج.

وافقت شركة فوسنFosun في مارس على دفع ما يصل إلى 85 مليون دولار كرسوم ترخيص لاستخدام تقنية mRNA المملوكة لشركة بيو ان تيك BioNech واستثمار 50 مليون دولار للحصول على حصة في الشركة الألمانية.