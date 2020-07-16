روسيا تعتزم إنتاج 200 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادية في روسيا، إن موسكو تعتزم إنتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي لمرض (كوفيد-19) هذا العام وإنها تعمل أيضا على تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج.

وأنهت روسيا هذا الأسبوع أول تجربة سريرية على البشر للقاح المرشح، استمرت لمدة شهر وشملت 38 شخصا.

وخلص الباحثون إلى أن اللقاح آمن للاستخدام وأدى إلى استجابة مناعية رغم أن قوة هذه الاستجابة غير واضحة حتى الآن.

وقال كيريل ديمترييف إن تجربة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الأكبر التي تشمل عدة آلاف من المتوقع أن تبدأ في أغسطس 2020، وفقا لما نقلته وكالة "روتيرز".

وأضاف "نعتقد أنه بناء على النتائج الحالية ستتم الموافقة على اللقاح المرشح في روسيا خلال أغسطس وفي بعض الدول الأخرى في سبتمبر، ما يجعله على الأرجح أول لقاح لكورونا تتم الموافقة عليه في العالم".





وأوضح ديمترييف أن تجارب المرحلة الثالثة ستجرى في الداخل وفي دولتين بالشرق الأوسط، وستبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية التي تشمل 100 شخص في الثالث من أغسطس المقبل.

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وأكد خلال مؤتمر صحفي، أن روسيا تجري محادثات مع السعودية بشأن إجراء التجربة في المملكة وأيضا للمشاركة في عملية التصنيع.





وقال "ثمة شعور عام بأن ما يسمى بمناعة القطيع في روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليونا".

وتابع قائلا "لذلك نعتقد أننا سنكون في وضع جيد لإنتاج حوالي 30 مليون (جرعة محليا) هذا العام وبعد ذلك يمكننا الانتهاء من عملية التطعيم العام المقبل".

وأوضح أن روسيا أبرمت اتفاقات تصنيع مع 5 دول أخرى ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 170 مليون جرعة في الخارج هذا العام.



