شكرا لقرائتكم خبر عن تُسبب زيادة الوزن.. 7 أطعمة صحية احذر من الإفراط في تناولها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

على غير العادة التي انتهجها الأطباء والمختصين بدعوة الأشخاص دومًا للاتجاه إلى الطعام الصحي، فقد يكون تناول الطعام الصحي بصورة خاطئة أضر على الجسم، وهذا ما أوضحه موقع علمي شهير.

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ووفقًا لموقع “Health Line” الطبي، فتؤدي بعض الأطعمة الصحية إلى زيادة بالوزن بسبب السعرات الحرارية العالية بها،على الرغم من احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميًا.

وبحسب الموقع، فإن 7 أطعمة صحية يجب علينا عدم الإفراط في تناولها، وهي، المكسرات التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، كما ينبغي عدم الإفراط في خبز الحبوب خاصة عند دمجه مع البروتين، فيما تحتوي اللحوم الحمراء على كمية وفيرة من الدهون والسعرات، كما تحتوي ثمرة الأفوكادو على 322 سعرة و29 جرامًا من الدهون.

ومن بين تلك الأطعمة، البطاطس التي تعتبر مصدر غني بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية، أما الشيكولاتة الداكنة فكل 100 غرام منها يحتوي على 600 سعر حراري، وأخيرًا الفواكه المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية العالية.