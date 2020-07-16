هداف الدوري الإنجليزي.. صلاح أساسيا أمام أرسنال واستبعاد أوباميانج

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، لخوض معركة جديدة في طريقه نحو اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حين يقود الريدز أمام أرسنال.



ويلتقي الفريقان على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال، في قمة الجولة الـ36 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ليفربول توج باللقب بشكل رسمي قبل 7 جولات كاملة من النهاية، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والمستويات المذهلة لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

كلوب أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة أرسنال المرتقبة، وقرر الدفع بالقوة الضاربة أمام الجانرز في مباراة يسعى خلالها الأخير لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم نحو المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي.

وضمت تشكيلة ليفربول كل من: أليسون بيكر وألكسندر أرنولد وجوميز وفيرجيل فان ديك وآندي روبرتسون وفابينيو وأليكس أوكسلاد تشامبرلين وفينالدوم ومحمد صلاح وساديو ماني وروبرت فيرمينو.

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في المقابل، استبعد الإسباني مايكل أرتبتا مدرب أرسنال، لاعبه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من التشكيلة الأساسية خلال لقاء ليفربول، في مفاجأة مدوية لأنصار فريقه.

وضمت تشكيلة أرسنال مارتينيز في حراسة المرمى وهولدينج وديفيد لويز وسيدريك وتوريرا وتشاكا وتيرني ونيكولاس بيبي وألكسندر لاكازيت وساكا وريس نيسلون.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يأتي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ23 هدفا، بفارق 3 أهداف عن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، الذي سجل 20 هدفا، يحتل بها المركز الثاني.

في المقابل، يحل صلاح ثالثا في القائمة بالتساوي مع داني إنجز نجم فريق ساوثهامبتون برصيد 19 هدفا لكل منهما، قبل 3 جولات من النهاية.