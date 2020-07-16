شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحفاظ على نظافة منزلك خلال وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجميع يحب أن يكون المنزل نظيفا ومعقما خاصة فى ظل الوباء الذى نعيشه الآن، الذى يتطلب أن نحافظ على مساحة المعيشة نظيفة وصحية، ولكن يخشى الكثير منا ذلك ، ويجدونه متكررًا وغير ملهم وأحيانًا مؤلم (خاصة بعض تلك المواد الكيميائية المنظفة أن تمزق بشرتك).

ولكن ووفقا لتقرير موقع" onlymyhealth" لأن الأشياء التي كان من الممكن تطهيرها في يوم واحد، أصبحت مخزونًا ضخمًا في غضون أسابيع قليلة، نعرض بعض النصائح الأساسية حول كيفية التغلب بنجاح على الاتجاهات لتأخير الترتيب:



ابدأ بغرفة النوم: قد تشبه مهمة صغيرة ، ولكن جعل سريرك هو أول شيء مرتب في الصباح يساعدك على الشعور بالانتعاش والانتعاش على الفور، اجعل الأشياء على سريرك ضئيلة ولا تسمح بتناول الطعام في غرفة النوم، واغسل الفراش مرة كل أسبوع (باستخدام المنظفات الطبيعية) وقم بتغيير وسادتك كل ستة أشهر أو ربع سنوي إذا كنت تعاني من الحساسية. ابدأ بغرفة النوم: قد تشبه مهمة صغيرة ، ولكن جعل سريرك هو أول شيء مرتب في الصباح يساعدك على الشعور بالانتعاش والانتعاش على الفور، اجعل الأشياء على سريرك ضئيلة ولا تسمح بتناول الطعام في غرفة النوم، واغسل الفراش مرة كل أسبوع (باستخدام المنظفات الطبيعية) وقم بتغيير وسادتك كل ستة أشهر أو ربع سنوي إذا كنت تعاني من الحساسية.





غسيل الملابس جيدا: الغسيل هو أحد الأشياء التي يمكن أن تتحول بسرعة إلى أكوام، ومع ذلك ، تأكد من عدم غسل ملابسك حتى تصل إلى السعة القصوى للغسالة، فمن الضروري الحفاظ على الماء والطاقة مع الحفاظ على نظافة منزلك.

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التنظيف السريع قبل النوم: يمكن أن يوفر ذلك الكثير من الجهد في الصباح، ستندهش من أن الأمر يستغرق أقل من 15 دقيقة لمسح الأوساخ بسرعة قبل الاتصال بها في اليوم التالى، ابدأ بالمهمة الأكثر أهمية في متناول اليد لإبعاد ذلك عن الطريق، وتأكد من أن المطبخ خالٍ من الشحوم والأوساخ قبل النوم، فهذا أمر مهم حتى لا تتفاقم أي جراثيم حيث يوجد طعامك! التنظيف السريع قبل النوم: يمكن أن يوفر ذلك الكثير من الجهد في الصباح، ستندهش من أن الأمر يستغرق أقل من 15 دقيقة لمسح الأوساخ بسرعة قبل الاتصال بها في اليوم التالى، ابدأ بالمهمة الأكثر أهمية في متناول اليد لإبعاد ذلك عن الطريق، وتأكد من أن المطبخ خالٍ من الشحوم والأوساخ قبل النوم، فهذا أمر مهم حتى لا تتفاقم أي جراثيم حيث يوجد طعامك!

بدلًا من تخزينها معًا ، احتفظ بمستلزمات التنظيف الضرورية بالقرب من المكان الذي تستخدمها فيه. لذا ، يجب أن يكون منظف المرحاض في خزانة الحمام ، وترتيبات تنظيف المطبخ بالقرب من الحوض وغسيل الغسيل بالقرب من الغسالة بحيث يذكرك في كل مرة تمر فيها بكل من هذه المهمة!



قم بتنظيف المناطق ذات الحركة الكثيفة: قم بتنظيف المناطق ذات الحركة الكثيفة: لأن هذه من أكثر الأماكن التى يتم لمسها أكثر من المناطق الأخرى ، مثل مقابض الأبواب ، والصنابير ، وأعلى الخزائن ، وما إلى ذلك، فيمكن أن يساعد التركيز على تنظيف المناطق عالية الحركة يوميًا على منع انتشار الغبار والأوساخ في جميع أنحاء بقية منزل، إلى جانب ذلك ، أثناء الوباء ، يضمن أيضًا أن السطح لا يحتوي على جراثيم حتى إذا كنت تخرج. تأكد من أن لديك مساحة ثابتة لحفظ الأحذية عند مداخل منزلك.



تأكد من أن منظفاتك لا تضر أكثر مما تنفع: تأكد من أن منظفاتك لا تضر أكثر مما تنفع:

حتى عندما تركز على "كيفية التنظيف" ، من المهم بنفس القدر معرفة ما يجب التنظيف به، فالمنظفات القائمة على المواد الكيميائية منتشرة في السوق والتي تنظف بشكل جيد ، ولكن في هذه العملية ، تطلق أبخرة سامة يمكن أن تضر بالصحة، وخاصة الأطفال والحيوانات الأليفة، ولا يساعدك اختيار منظف أطفال صديق للبيئة ومحبوب وآمن على الحفاظ على نظافة منزلك فحسب ، بل يسمح لك بذلك دون الإضرار بأي شخص آخر.