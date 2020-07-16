"كورونا" يترنح.. مستشفيات وأقسام عزل أغلقت بعد خلوها من المصابين فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشرة خير، وحالة تفاؤل تعيشها مصر مؤخرًا، بعد انحسار موجة الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى أغلب محافظات الجمهورية
فبخلاف أعداد الإصابات فى بيان الصحة اليومية والتى تقل جميعها عن 1000 إصابة، تم غلق العديد من أقسام العزل فى المستشفيات الحكومية ، وإعادة فتحها أمام المرضى العاديين
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