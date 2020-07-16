شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصيب مرض «النكاف» البالغين مثل الأطفال؟.. دراسة توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت مؤسسة “صحة الطفل” إن مرض النكاف- مرض فيروسي ينتقل من شخص لآخر مسبباً التهاباً وتورماً في الغدد اللعابية، خاصة النكافية- لا يُصيب الأطفال فقط، بل يمكن أن يهاجم البالغين أيضاً.
وأوضحت المؤسسة الألمانية أن ينتقل من شخص لآخر مسبباً التهاباً وتورماً في الغدد اللعابية، خاصة النكافية، كما قد تظهر أعراضه على شكل صداع شديد، والتهاب في الكلى، والبنكرياس، والدماغ.
وتابعت أنه في أسوأ الحالات قد تتطور الحالة لأضرار دائمة في السمع، والتهاب الخصيتين، أو المبايض.
ومن جانبها توصي اللجنة الدائمة للتطعيم بالوقاية من هذا المرض بخطوتين، بين 11 و14 شهراً، إعطاء الرضيع أول جرعة من التطعيم المشترك ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية.
ويكون التطعيم الثاني، ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية بعد أربعة أسابيع من الأول، على أقصى تقدير بنهاية العام الثاني من عمر الطفل.
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