إنفوجراف..الإمارات الأولى في 7 مؤشرات عالمية للصحة

تصدرت دولة الإمارات مختلف دول العالم لتنتزع المرتبة الأولى في 7 مؤشرات عالمية في مجال الصحة، وذلك وفقا للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن الإمارات نجحت في تحقيق المركز الأول عالميا في مؤشر قلة معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية خلال عام 2019، والصادر ضمن تقرير تنافسية السياحة والسفر، ومؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، ومؤشر قلة المشاكل الصحية.

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يأتي ذلك بالإضافة إلى تصدر الإمارات عالميا في مؤشر مدى تغطية الرعاية الصحية، ومؤشر معدل نقص التغذية، ومؤشر قلة الإصابة بالملاريا لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر معدل انتشار التقزم عند الأطفال دون سن الخامسة، والصادرة ضمن تقرير الازدهار العالمي 2019.

الإنفوجراف التالي يوضح أبرز هذه المؤشرات ودورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في القطاع الصحي عالميا:



