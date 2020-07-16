شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة مش اختيار.. خبراء بريطانيون يؤكدون ضرورة ارتداؤها حتى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء بريطانيون من ضرورة ارتداء الكمامة في المتاجر حتى يتم العثور على لقاح فيروس كورونا، ووفقا لتقرير لصحيفة daily star من المقرر أن تكون أقنعة الوجه إلزامية حتى عام 2021 إذا لم يتم العثور على لقاح فيروس كورونا بحلول ذلك الوقت.

ووفقا للتقرير أعلن مسئولون بريطانيون هذا الأسبوع أن تغطية الوجه ستصبح إلزامية اعتبارًا من 24 يوليو ، وإلا فقد يخاطر البريطانيون بدفع غرامة مالية لمن لا يرتدى الكمامة.

أكد وزير الصحة مات هانكوك على هذا المبدأ التوجيهي الصارم الجديد، وهو ما أيده الخبراء الذى رأوا أن هذه الخطوة يمكن أن تصبح الوضع الطبيعي الجديد، وحذروا من أن أغطية الوجه قد تكون مطلوبة حتى يطور العلماء لقاحًا ناجحًا من غير المحتمل أن يكون متاحًا قبل منتصف عام 2021 ،وأكد هانكوك أن الأقنعة سترتدي في المتاجر ابتداء من نهاية الأسبوع المقبل للمساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس.

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وأكد خبراء الصحة أنه يجب أن يكونوا صادقين مع الجمهور وأن يكونوا واضحين في أنه من المحتمل أن يستمر ذلك لعدة شهور حتى التوصل للقاح ليكون الجميع بأمان من هذا الوباء، حيث يعتقد معظم الخبراء أن الأمان مستحيل بدون وجود لقاح فعال ، والذي من غير المحتمل أن يتم طرحه حتى العام المقبل على أقرب تقدير.

وقال الدكتور ديفيد سترين ، المحاضر في جامعة إكستر ورئيس لجنة الأكاديميين الطبيين التابعة للجمعية الطبية البريطانية: "نحن بحاجة إلى أقنعة لإبطاء الانتشار وجعل الحياة أكثر أمانًا للأشخاص الأكثر عرضة للقيام بالأنشطة الأساسية، مشيرا الى أن الاستخدام الإجباري لأغطية الوجه سيقلل من المخاطر على السكان من الأشخاص الذين يحملون العدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض.

وقال الدكتور جوليان تانغ ، عالم أمراض الجهاز التنفسي في جامعة ليستر: "معظم سكان العالم لا يزالون عرضة لهذا الفيروس ، وما زلنا غير متأكدين إلى متى ستستمر أي مناعة بعد الإصابة.

ويأتي ذلك بعد أن حذر العلماء من أن المملكة المتحدة قد تواجه ما يصل إلى 120ألف حالة وفاة جديدة بسبب فيروس التاجية بسبب المرض دون أي عمليات إغلاق أو علاجات أو لقاحات أخرى .