شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الأمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأمعاء من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرض لها الكثيرون وهو مرض له سبب غير معروف، فقد يكون نتيجة بعض العوامل مثل الاصابة بالبكتيريا والفيروسات، كما أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن مزيجًا من العوامل الوراثية البيئية قد يسبب تطور التهاب الأمعاء الالتهابي، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب الامعاء حسب ما ذكره موقع webmd وهو

س:ما هي أعراض التهاب الامعاء؟

ج:كما هو الحال مع الأمراض المزمنة الأخرى ، فإن الشخص المصاب بالتهاب الأمعاء الالتهابي يمر عمومًا بفترات ينفجر فيها المرض ويسبب الأعراض، تليها فترات تقل فيها الأعراض أو تختفي وتعود الصحة الجيدة، تتراوح الأعراض من معتدلة إلى حادة وتعتمد بشكل عام على الجزء المصاب من السبيل المعوي وهى:

1:تشنجات وآلام في البطن.

2:الإسهال الذي قد يكون دمويًا.

3:حركة الامعاء الشديدة.

4:حمى.

5:فقدان الوزن.

6:فقدان الشهية.

7:فقر الدم بسبب نقص الحديد بسبب فقدان الدم.

س: ما هى مضاعفات الاصابة بالتهاب الأمعاء ؟

يمكن أن يؤدي التهاب الأمعاء إلى العديد من المضاعفات الخطيرة في الأمعاء ، بما في ذلك:

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1:نزيف معوي غزير من القرحة.

2:انثقاب أو تمزق الأمعاء.

3:تضييق اوعرقلة الأمعاء.

4:التهاب القولون التقرحي.

5:تضخم القولون .

6:سوء التغذية.

س:كيف يتم تشخيص التهاب الامعاء؟

ج:هناك اختبارات مختلفة لاكتشاف التهاب الامعاء ومنها"اختبارات الدم، الاشعة السينية، الاشعة المقطعية، منظار القولون".

س:ما هى طرق الوقاية من التهاب الامعاء؟

يكون علاج التهاب الامعاء حسب حالة المريض وسبب الاصابة به ولكن هناك بعض الطرق التى تحد من خطر الاصابة بالمرض وهى"غسل اليدين بالمياه والصابون دائما ، الاهتمام بشرب السوائل الدافئة، طهى الطعام جيدا، الحد من تناول الوجبات الجاهزة مجهولة المصدر".