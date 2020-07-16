تأبين "ملكي" لضحايا كورونا في إسبانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم إسبانيا إقامة مراسم تأبين لضحايا فيروس كورونا يحضرها الملك فيليبي السادس وعدد من كبار الضيوف قبيل قمة للاتحاد الأوروبي. وسيتم الاحتفاء بـ28 ألفاً و400 ضحية للفيروس في ساحة أرميريا في مدريد، بحضور نحو 400 ضيف. وأعلنت الحكومة أنه سيتم توجيه الشكر أيضا خلال تلك المراسم إلى العاملين بالمجال الصحي وإلى المجتمع الإسباني ككل لالتزامه بالتعليمات. ومن بين الضيوف، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل. Advertisements كما سيحضر المراسم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج ورئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي. وسيحضر الحفل العديد من أقارب الضحايا وممثلي القطاعات الاقتصادية الأساسية. وستتضمن المراسم كلمة للملك فيليبي وشقيق أحد ضحايا الفيروس وممرضة من مستشفى جامعي في برشلونة. يشار إلى أن إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا والركود الاقتصادي الناجم عن عمليات الإغلاق المترتبة على انتشار الفيروس الفتاك.

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