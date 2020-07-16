شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تجعل تدخين الشيشة ضارًا جدا.. أبرزها تنقل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخين الشيشة من أكثر الأشياء التي تسبب مخاطر صحية لكنه في بعض الأحيان يسبب الإدمان مثل تدخين السجائر- وربما أكثر ضررًا والشيشة أو النرجيلة هي أنابيب مياه تشبه المزهريات المعدنية، يستخدم الفحم لتسخين التبغ اللزج حلو المذاق، لينتج دخانًا يتم تصفيته من خلال المياه المبردة يتم استنشاق الدخان من خلال خرطوم مرن يتم تمريره من مستخدم إلى آخر، في هذا التقرير نتعرف على 3 أسباب تجعل تدخين الشيشة ضاراً لصحتك، بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

وقالت الدكتورة إيلين روم، أخصائية طب المراهقين، أن الشباب والمراهقين من الفئات التي تستخدم تدخين الشيشة كنوع من التجربة، لكن هناك ثلاثة أسباب تجعل تدخين الشيشة ضاراً وتشمل هذه الأسباب ما يلي:.

اضرار تدخين الشيشة1. تقاسم الأمراض وانتقال العدوى والمخاطر الصحية

قد ينجذب الشباب إلى الطبيعة الاجتماعية لتدخين الشيشة وإلى النكهات التي تتراوح من الكابتشينو إلى البطيخ ومع ذلك ، قد يشارك مدخنون الشيشة أكثر من مجرد التبغ.

قالت الدكتور روما: "ما قد لا يدركه المراهقون هو أن المخاطر التي تترافق مع مشاركة الشيشة تتراوح من نزلات البرد وبكتيريا المكورات العقدية وربما الآن فيروس كورونا أيضاً".

وأضافت "تتضخم هذه المخاطر من خلال القرب الشديد من أولئك الذين يشاركون الشيشة والسعال في وجوه بعضهم البعض مع الاستخدام".

يمكن أيضًا أن ينتقل الهربس، الذي يسبب تقرحات باردة في الفم / الفم، وبكتيريا H. pylori ، وهو السبب الأكثر شيوعًا لقرحة المعدة.

قالت الدكتور روما: " يمكن أن ينتقل مرض السل عندما يسعل مدخنون الشيشة في وجوه بعضهم البعض ويمكن من مياه الشيشة".

إلى جانب المواد المسرطنة المنتظمة للتدخين، غالبًا ما تكون المنكهات قائمة على الزيت، والزيت ملتهب للغاية ويضر بالممرات الهوائية الصغيرة في الرئتين.

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يمكن لعناصر التسخين التي تحتوي على لفائف معدنية أيضًا أن تطلق أيونات المعادن الثقيلة التي تسبب الالتهابات أيضًا في الرئتين، مما يؤدي إلى تلف يمكن أن يؤدي إلى ضرر كبير.

يمكن أن يقلل تدخين الشيشة من مناعة الرئة ويزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



اضرار الشيشة

2. الشيشة أكثر سمية من السجائر

بصرف النظر عن خطر العدوى، يحتوي دخان الشيشة على نفس المواد الكيميائية المسببة للسرطان كالسيجار والسجائر. كما يستنشق مدخنون الشيشة أول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة والمركبات السامة الأخرى الناتجة عن حرق الفحم. يخلق التدخين في محيط جماعي تدخينا سلبيًا كبيرًا - خاصة في مقاهي الشيشة.

قالت الدكتورة روما: "إن الشيشة ليست بديلاً آمنًا لتدخين السجائر". "تتضمن جلسة نموذجية لمدة ساعة واحدة استنشاق 100 إلى 200 مرة من حجم الدخان المستنشق من سيجارة واحدة."

وفقا لدراسة أجريت على آثار تدخين الشيشة، وجد أن مستويات النيكوتين في البلازما زادت في مستخدمي الشيشة وكانت المستويات أعلى بكثير مقارنة بمستخدمي السجائر.

المخاطر لا تتوقف عند هذا الحد.

يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن عصائر التبغ من الشيشة تهيج الفم وتزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم وأمراض اللثة.

3. آثار القلب والأوعية الدموية

لا يمكن التقليل من مخاطر الإدمان عادة ما يدخن مدخنوا الشيشة لفترة أطول وفي كثير من الأحيان ، يأخذون المزيد من النفخات ويستنشقون بعمق أكثر من مدخني السجائر يمتص المزيد من النيكوتين بتركيزات أعلى بسبب طريقة تبريد الدخان.

علاوة على ذلك ، فقد ثبت أن تدخين الشيشة الثقيلة مرتبط بمرض نقص تروية القلب وفشل القلب وتطور مرض الشريان التاجي.