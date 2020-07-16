شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الم المعدة العلوي عديدة منها التهاب الزائدة الدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الم المعدة العلوي هي شكوى شائعة لدى الأطفال والبالغين على حد سواء، وتحتوي المعدة العلوية على العديد من الأجهزة الحيوية، بما في ذلك الأمعاء العلوية والمرارة والكبد والبنكرياس وفي حين أن العديد من المشكلات المسؤولة عن آلام المعدة العلوية، مثل الغازات أو فيروس المعدة، ليست مدعاة للقلق، فقد يحتاج البعض الآخر إلى علاج طبي، في هذا التقرير نتعرف على اسباب الم المعدة العلوي، بحسب موقع " medicalnewstoday".



اسباب الم المعدة العلوي

يمكن أن تتسبب العديد من الحالات في ألم الجزء العلوي من المعدة، في كثير من الحالات، يمكن أن تؤدي حالة إلى أخرى على سبيل المثال، قد تسبب القرح عسر الهضم، أو قد تسبب حصوات المرارة خللاً في وظائف الكبد.

اسباب الم المعدة العلوي

الغازات

تحدث الغازات بشكل طبيعي في الأمعاء والجهاز الهضمي، عندما يتراكم هذا الغاز ، يمكن أن يسبب الشعور بالضغط أو الانتفاخ أو الامتلاء.

يمكن أن تتسبب العدوى أو الفيروسات أو الإسهال أو الإمساك في جعل ألم الغازات شديدًا جدًا

عادة ما يختفي الغازات، دون علاج ، في غضون بضع ساعات، إذا حدث مع الحمى أو القيء غير المنضبط أو الألم الشديد، فمن الأفضل زيارة الطبيب.



الم المعدة العلوي

عسر الهضم

عسر الهضم هو شعور حارق في الجزء العلوي من المعدة، وأحيانًا في الفم أو الحلق قد يشعر الألم أيضًا بأنه ينبع من الصدر.

وعسر الهضم عادة ما يظهر عندما يكون هناك الكثير من الحمض في المعدة، والذي يمكن أن يحدث بعد تناول الأطعمة عالية الحموضة.

ويمكن أن ينتج عسر الهضم عن قرحة في المعدة أو ارتجاع حمضي أو حتى سرطان في المعدة عسر الهضم المتكرر الذي يكون مؤلمًا للغاية أو يحدث مع فقدان الوزن غير المبرر يمكن أن يكون علامة على قلق أكثر خطورة.

تعتبر الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية فعالة للغاية في علاج عسر الهضم المؤقت يمكن أن يساعد تحديد المحفزات، مثل بعض الأطعمة، الشخص على إجراء تغييرات صحية في نمط الحياة.

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم المتكرر أو الشديد في التحدث إلى الطبيب حول إدارة أعراضهم أو تشخيص سبب كامن.

التهاب المعدة

يتسبب التهاب المعدة في جعل بطانة المعدة متورمة ومؤلمة ويحدث التهاب المعدة الحاد على المدى القصير ويحدث بسرعة، عادةً بسبب عدوى بكتيرية، كما هو الحال مع بكتيريا الملوية البوابية.

تهيج بعض الحالات بطانة المعدة مسببة التهاب المعدة المزمن.

تشمل أسباب التهاب المعدة المزمن ما يلي:

-مرض كرون

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-أمراض المناعة الذاتية

-الحساسية

-الفيروسات في الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة

-يمكن للمضادات الحيوية عادة علاج الالتهابات البكتيرية. عندما يكون التهاب المعدة مزمنًا، يمكن أن يساعد تشخيص وعلاج السبب الأساسي.

بالنسبة لكثير من الناس ، يمكن أن يساعد تقليل حمض المعدة عن طريق تناول نظام غذائي أقل حمضية أو تناول الأدوية. يمكن أن تساعد مسكنات الألم في تخفيف الأعراض ، في حين أن الأدوية التي تحمي بطانة المعدة يمكن أن تمنع الأعراض من التفاقم.

فيروسات المعدة

يمكن لفيروسات المعدة أن تسبب القيء والغثيان.

التهاب المعدة والأمعاء هو فيروس في المعدة يمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال ، بالإضافة إلى آلام أعلى في المعدة. قد يعاني الأشخاص المصابون بفيروس المعدة أيضًا من الصداع وأوجاع العضلات وانخفاض الطاقة.

يسمي بعض الأشخاص التهاب المعدة والأمعاء بإنفلونزا المعدة ، ولكنه ليس في الواقع نوعًا من الإنفلونزا.

بالنسبة لمعظم الناس ، تزول الأعراض من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة. تجنب الوجبات الثقيلة وشرب السوائل الصافية فقط يمكن أن يساعد الشخص على التوقف عن التقيؤ.

آلام العضلات

تمتد العديد من العضلات إلى أعلى المعدة. يمكن أن يسبب الألم الناتج عن إصابة عضلية خفيفة أو تشنجات ألمًا مؤقتًا في الجزء العلوي من البطن.

غالبًا ما يتحسن الألم مع التدليك اللطيف والراحة.

يجد بعض الأشخاص الراحة أيضًا باستخدام عبوات باردة وساخنة.

التهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة الدودية هو عدوى في الزائدة الدودية بدون علاج ، يمكن أن يسبب تمزق الزائدة الدودية ، ويمكن أن تصبح الحالة مهددة للحياة.

في المراحل المبكرة من التهاب الزائدة الدودية ، قد يلاحظ الشخص ألمًا خفيفًا حول زر بطنه ، ولكن هذا الألم يمكن أن يشع إلى الجزء العلوي