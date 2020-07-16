خل التفاح ومدى معالجته الضعف الجنسي لدى الرجال

يكون ضعف الانتصاب في بعض الأحيان حالة محبطة، وخاصة عندما لا تكون العلاجات القياسية فعالة، ومع ذلك فهناك القليل من الأدلة العلمية لدعم استخدام خل التفاح كخيار علاج بديل للضعف الجنسي، ويمكن أن يساعد خل التفاح الشخص في إدارة جوانب بعض الحالات الطبية التي قد تؤدي إلى الضعف الجنسي، حيث تشير كل من الأدلة القصصية والتقاليد الطبية الشعبية إلى أن الضعف الجنسي قد يتحسن مع استخدام خل التفاح.



والجدير بالذكر أن معظم الذكور يختبرون القليل من الآثار الجانبية أو المعدومة بعد تناولهم خل التفاح، وهذا قد يجعله بديلًا ممكنًا للذكور الذين يرغبون في تحسين أعراض الضعف الجنسي (ضعف الانتصاب) لكن لديهم مخاوف بشأن الآثار الضارة الخاصة بأدوية الضعف الجنسي.

خل التفاح للضعف الجنسي

بالنسبة لبعض الذكور فإن الضعف الجنسي ED يعني عدم القدرة تماماً على الانتصاب، ومن الممكن أن يعني الضعف الجنسي في حالات أخرى أن الانتصاب لا يدوم طويلاً بما يكفي أو أنه يسلتزم الكثير من الجهد للحفاظ عليه، ولم تختبر أي دراسات الآثار المباشرة لخل التفاح على الضعف الجنسي، وهذا يعني أنه لا يجب على الذكر استخدامه كعلاج وحيد للضعف الجنسي، وخاصة عندما يكون السبب غير معروف.

وتشمل العوامل الأكثر شيوعاً التي تؤدي إلى الضعف الجنسي ما يلي:

· القلق

· الاكتئاب

· التوتر

· وجود مشاكل في العلاقة

· مرض الكلية

· التصلب المتعدد

· داء السكري من النوع 2

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· مرض القلب

· ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول

· إصابات في القضيب بسبب الجراحة أو الصدمة

· سرطان المثانة أو البروستاتا

· جراحة المثانة أو البروستاتا

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