شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد السلبى يحث عندما تحاط بأشخاص سلبيين.. اعرف علاماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاد السلبي أمر خطير مثل التدخين السلبي، ويحدث هذا عندما لا تأخذ الضغط بنفسك ولكن تحصل عليه من الآخرين، يمكن أن يكون زوجك أو فرد عائلتك أو زميلك أو أي شخص قريب منك.

والتواجد حول الأشخاص السلبيين ذوي العقل المتوتر يمكن أن يجعلك متوترًا أيضًا، فهم يخرجون من ضغوطهم مما يجعلك تشعر بالتوتر في النهاية، وعندما تصبح جزءًا من ضغوط شخص ما ، فهذا يجعلك ضحية للضغط السلبي.

الجزء المحزن هو أن الكثير من الناس لا يعرفون حتى أنهم يتعاملون مع هذه المشكلة، مما يزيد من تعقيد الأمور، يجب على الشخص أن يعرف ويبحث عن علامات وأعراض الإجهاد السلبي كما نوضحه فى التقرير التالى وفقا لموقع "onlymyhealth"





علامات وأعراض الإجهاد السلبي 1. الشعور بالتوتر بدون سببفي موقف الإجهاد الطبيعي ، نعرف السبب وراء ذلك، ولكن بما أن الإجهاد السلبي لا يتولد في دماغك ، فليس لديه أي فكرة عن سبب قدومه ومن أين يأتي، يمكن أن يكون له تأثير فوري على جهازك العصبي ويقلل تركيزك وتحفيزك لأداء أي مهمة. علامات وأعراض الإجهاد السلبي 1. الشعور بالتوتر بدون سببفي موقف الإجهاد الطبيعي ، نعرف السبب وراء ذلك، ولكن بما أن الإجهاد السلبي لا يتولد في دماغك ، فليس لديه أي فكرة عن سبب قدومه ومن أين يأتي، يمكن أن يكون له تأثير فوري على جهازك العصبي ويقلل تركيزك وتحفيزك لأداء أي مهمة.

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في كثير من الأحيان تشعر بالقلق بسبب لسبب ما بعد يوم سيء في العمل أو شجار مع شريكك، وقد يكون هذا التوتر لفترة أو يدوم لفترة طويلة ، ولكن إذا كنت لا تعرف سبب هذا الإجهاد ، فهو إجهاد غير مباشر، يمكنك أيضًا شرب شاي الزعفران لتخفيف التوتر.



2. متشائم ومربك 2. متشائم ومربك إذا كنت من المبتهجين والأمل دائمًا ، ولكن فجأة تشعر بخيبة أمل من الأشياء التي تحدث حولك، فهذه علامة تحذيرية على أنك تأخذ الضغط من محيطك بلا داع وتقع ضحية للضغط السلبي.



3. دائما متعب ومرهقإذا كنت أحد هؤلاء الناس الذين كانوا سعداء في البداية، لكن هذه الأيام ، الذين يعيشون مع أشخاص مرهقين من حولهم ، والذين يشكون دائمًا من شيء أو آخر ، فإنه يؤثر أيضًا على طاقتك، في مثل هذه الحالة ، ستشعر دائمًا بالتعب ، مما سيكون له تأثير خطير على صحتك بمرور الوقت وهو أيضًا علامة على الإجهاد من جهة ثانية، لذلك ، حاول تجنب التواجد مع الأشخاص السلبيين. 3. دائما متعب ومرهقإذا كنت أحد هؤلاء الناس الذين كانوا سعداء في البداية، لكن هذه الأيام ، الذين يعيشون مع أشخاص مرهقين من حولهم ، والذين يشكون دائمًا من شيء أو آخر ، فإنه يؤثر أيضًا على طاقتك، في مثل هذه الحالة ، ستشعر دائمًا بالتعب ، مما سيكون له تأثير خطير على صحتك بمرور الوقت وهو أيضًا علامة على الإجهاد من جهة ثانية، لذلك ، حاول تجنب التواجد مع الأشخاص السلبيين.







5. غير قادر على التفكير بشكل صحيح واتخاذ القراراتإذا كنت تواجه صعوبة في التفكير في العمل أو اتخاذ القرار ، فقد يكون ذلك أيضًا ضغطًا من جهة ثانية، فيمكن أن يجعلك الضغط السلبي أقل إنتاجية، وفي مثل هذه الحالة ، قد لا تستمتع بإكمال عملك ، فقد تصبح مهمة صعبة بالنسبة لك وما إلى ذلك. 5. غير قادر على التفكير بشكل صحيح واتخاذ القراراتإذا كنت تواجه صعوبة في التفكير في العمل أو اتخاذ القرار ، فقد يكون ذلك أيضًا ضغطًا من جهة ثانية، فيمكن أن يجعلك الضغط السلبي أقل إنتاجية، وفي مثل هذه الحالة ، قد لا تستمتع بإكمال عملك ، فقد تصبح مهمة صعبة بالنسبة لك وما إلى ذلك.

4.ضعف الوظائف المعرفية وضباب الدماغإذا كنت تواجه صعوبة في النسيان ، وفقدان الذاكرة ، وضباب الدماغ ، والتركيز ، يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإجهاد السلبي، إذا كنت تشعر بهذه الأعراض مؤخرًا ، فأنت بحاجة إلى تقييم سببها، و إذا لم تكن هناك مشكلة في نهاياتك الشخصية والمهنية ، فقد يكون ذلك بسبب الضغط السلبي الذي يمنحك إياه المقربون منك.