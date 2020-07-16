فوائد تناول الكوسة على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكوسة من أبرز أنواع الخضراوات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، وحسب ما ذكره موقع verywellfit يقدم الخليج 365 فوائد تناول الكوسة على صحتك وهى:

فوائد تناول الكوسة على صحتك

1:تحتوى الكوسة على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

2:تحتوى الكوسة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات.

3: قد تساعد الألياف الموجودة في الكوسة أيضًا على زيادة حساسية الأنسولين ، والتي يمكن أن تساعد في استقرار نسبة السكر في الدم، وبالتالى فهى مفيدة لمرضى السكر.

4:تحتوى الكوسة على العديد من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والحفاظ على الأوعية الدموية.

5: تحتوي الكوسة على مضادات الأكسدة لوتين زوياكسانتين التى تحافظ على صحة العين والرؤية زتقلل من خطر الاصابة بامراض العين المرتبطة بالسن.

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6:تحتوى الكوسة على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على انقاس الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.

7:اثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الكوسة يساعد على علاج تضخم البروستاتا.

8: تساعد الكوسة في الحفاظ على استقرار مستويات هرمون الغدة الدرقية، ويعزز صحة الجسم.

9: تحتوى الكوسة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات والامراض.

10:تحتوى الكوسة على كمية عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الالتهابات.