أسباب غير متوقعة لتقشر الشفاه.. منها السرطان

تعاني العديد من السيدات من تشقق الشفاه وتقشرها، ويحدث ذلك بكثرة خلال فصل الشتاء، بسبب التغيرات الجوية والمشكلات التي تتعرض لها طبقة الجلد الخارجية من الجسم، في تلك الفترة.

إلا أن بعض النساء قد تعاني من ذلك فجأة ويعود ذلك لأسباب بسيطة كتناول الأطعمة المالحة أو لأسباب عليكِ القلق بشأنها كالحساسية أو السرطان.

لذلك عليكِ الانتباه والتفرقة بين الجفاف والتقشر الطبيعي الذي قد يصيب الشفاه وبين الجفاف الذي يدل على أمر أكثر خطورة.

لذلك سنستعرض في السطور القادمة بعض العوامل التي من الممكن أن تتسبب في تقشر الشفاه، من النظام الغذائي إلى بعض الأمور الأكثر خطورة.

نظامك الغذائي يحتوي على الأطعمة المالحة أو الحارة

إن الأطعمة المالحة التي تحتوي على الكثير من الملح أو الأطعمة الحارة التي تحتوي على الكثير من الفلفل، تؤثر بشكل كبير على الشفاه وعلى الرطوبة الطبيعية الموجود فيها، وتزيد من فرص تهيج جلد الشفاه وجعلها أكثر حساسية وقابلية للتشقق.

تقوم بلعق الشفاه

يقوم العديد من الأشخاص بلعق شفاهم كحركة لا إرادية أو عند الإحساس بأنها جافة، وعلى الرغم من أن اللعاب يضيف بعض الرطوبة للشفاه إلا أنه يتبخر بسرعة، مما يزيد من جفاف الشفاه إذا كانت تعاني من التشققات والجفاف بالفعل.

التعرض لحروق من أشعة الشمس

يقوم العديد من الأشخاص بالتعرض لأشعة الشمس لتسمير بشرتهم دون وضع مرطب شفاه يحتوي على واقي شمس، وهذا قد يعرض الشفاه إلى التهاب شديد ينتج عنه جفاف وتقشير.

Advertisements

تناول الأدوية

إن بعض الأدوية تؤدي إلى جفاف وتشقق الشفاه، خاصةً أدوية الغدة الدرقية، حب الشباب أو ارتفاع ضغط الدم، إذ يكون جفاف الشفاه وتشققها من الآثار الجانية لهذه الأدوية، لذلك عليكِ استخدام مرطب الشفاه حتى لا تتفاقم المشكلة.

حساسية من بعض المستحضرات أو الأطعمة

قد يتحسس بعض الأشخاص من بعض المستحضرات الجمالية أو حتى الطبية أو حتى من معجون الأسنان أو من بعض الأطعمة، والتي قد تسبب احمرارا وتهيجا في الشفاه وحكة ومن ثم تبدأ الشفاه بالتقشر.

السرطان

يعد السرطان من الأعراض النادرة جداً، إلا أن بعض التقرحات قد تكون مرتبطة بالمناعة والسرطان، فقد يظهر على شكل طفح جلدي وتقرحات، وتسبب احمرارًا وتورمًا حول الفم، لذلك في حال شعرتي بأي ورم أو بدأت التقرحات بنزف عليكِ زيارة الطبيب فوراً.

قد يهمك أيضا:

تحذير من 9 أنواع مطهرات تسمّم الجسد عند امتصاص الجلد لها

إزالة مكياج العيون بالمستحضرات والخلطات